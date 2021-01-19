Koronavirüs salgını hakkında son dakika raporu: DSÖ ve Çin önlem almakta gecikti

İsviçre merkezli Bağımsız Pandemiye Hazırlık ve Müdahale Paneli, ikinci ara raporunda, Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde vakalar ilk tespit edildiğinde "Pekin halk sağlığı önlemlerini uygulamada daha güçlü olabilirdi" sonucuna vardıklarını açıkladı. Raporda, "Panel için net olan şey, halk sağlığı önlemlerinin Ocak 2020'de Çin'deki yerel ve ulusal sağlık yetkilileri tarafından daha güçlü bir şekilde uygulanmış olabileceğidir" ifadelerine yer verildi.

Şehir yetkililerine göre Wuhan'daki ilk vakalar 12 Aralık - 29 Aralık 2019 tarihleri arasında meydana geldi. Vakalar 31 Aralık'a kadar DSÖ'ye bildirilmedi. Wuhan 23 Ocak 2020'de tecrit altına girdiğinde virüs Japonya, Güney Kore, Tayland ve Amerika Birleşik Devletleri'ne çoktan yayılmıştı.

Çoğu ABD ve Avustralya gibi birçok ülke, Pekin'i erken aşamalarında salgının ciddiyetini küçümsemekle ve çok geç olana kadar etkili bir yanıtı engellemekle suçladı.