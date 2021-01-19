NASA'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı: Barajlardan sonra yeni tehlike

Açıklamada, akiferlerdeki (Ekonomik olarak önemli miktarda suyu depolayabilen ve yeterince hızlı taşıyabilen geçirimli jeolojik birimler) yer altı sularının, birçok ülkede mahsul sulama ve içme suyu için önemli bir kaynak, ayrıca kurak dönemlerde akarsuları besleyebileceği kaydedildi. Yer altı sularının kuraklıktan geri dönüşünün ise aylar alacağı vurgulandı.



İkinci harita ise topraktaki bitki kök bölgeleri için önemli olan yüzeydeki nem oranlarını gösteriyor. 11 Ocak 2021 tarihi itibariyle yapılan ölçümlere göre tarımsal üretim açısından büyük önem arz eden bu oranlarda da kuraklık ciddi boyutlarda gözüküyor. Ancak gerçekleşecek yağışlarla bu oranların olumlu yönde çok hızlı değişim yaşayabileceği de kaydedildi.