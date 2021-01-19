Sisi, İhvan üyelerinin mallarına el koydu

Mısır'da, Abdülfettah Sisi'nin darbeyle devirdiği eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin çocuklarının da olduğu 89 İhvan üyesinin mallarına el konuldu. Kahire Nöbetçi Mahkemesi, Mursi'nin eşi ve çocuklarının da bulunduğu İhvan kadrosundaki 89 kişiye ait malları hazineye devretti. Mallarına el konulanlar arasında İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ve yardımcısı Hayrat Şatır, Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci de bulunuyor. Kararın, Mursi'nin vârislerinden eşi Necla Ali Mahmud ve çocukları Ahmed, Şeyma, Üsame ve Ömer'in mallarını kapsadığı belirtildi.