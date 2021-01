Dünya bir yılı aşkın süredir koronavirüs pandemisinin kıskacında can çekişiyor. Salgında sosyal yaşamdan, eğitime, üretimden, sağlık faaliyetlerine kadar her alanda büyük tahribat oluştu. Ülkeler kendilerince tedbirler üretirken, dünyanın her köşesinde pandemiyi sonlandıracak aşının üzerinde hummalı çalışmalar gerçekleştirildi. Dünyaya ilk aşı müjdesini veren ülke Rusya olurken, art arda Çin, Almanya ve İngiltere'den de aşı müjdeleri geldi. Aşıların her biri faz-3 çalışmaları sonrası güvenilirlik testini geçtikten sonra kullanım onayı aldı. Birçok ülke BionTech-Pfizer ortaklığını tercih ederken, birçok ülke de Sinovac'ın CoronaVac isimli aşısını tercih etti.

Sinovac aşısının etkinlik oranı Türkiye'de yüzde 91'lerde tespit edilirken, Brezilya'da yüzde 78'lerde, Endonezya'da ise yüzde 65'lerde kaldı. Bunun nedenini Sinovac, yaptığı açıklama ile duyurdu.