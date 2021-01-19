Dünya bir yılı aşkın süredir koronavirüs pandemisinin kıskacında can çekişiyor. Salgında sosyal yaşamdan, eğitime, üretimden, sağlık faaliyetlerine kadar her alanda büyük tahribat oluştu. Ülkeler kendilerince tedbirler üretirken, dünyanın her köşesinde pandemiyi sonlandıracak aşının üzerinde hummalı çalışmalar gerçekleştirildi. Dünyaya ilk aşı müjdesini veren ülke Rusya olurken, art arda Çin, Almanya ve İngiltere'den de aşı müjdeleri geldi. Aşıların her biri faz-3 çalışmaları sonrası güvenilirlik testini geçtikten sonra kullanım onayı aldı. Birçok ülke BionTech-Pfizer ortaklığını tercih ederken, birçok ülke de Sinovac'ın CoronaVac isimli aşısını tercih etti.
Sinovac aşısının etkinlik oranı Türkiye'de yüzde 91'lerde tespit edilirken, Brezilya'da yüzde 78'lerde, Endonezya'da ise yüzde 65'lerde kaldı. Bunun nedenini Sinovac, yaptığı açıklama ile duyurdu.
SİNOVAC'TAN ETKİNLİK AÇIKLAMASI
Sinovac, geliştirdiği CoronaVac isimli aşının etkinliğinin süre arttıkça yükseldiğini bildirdi. Uzmanlar, 14 günde yapılan ikinci doz aşının daha az antikor oluşturduğunu, 21 günde daha iyi sonuçlar elde edildiğini bildirdi.
BREZİLYA 14 GÜNDE İKİNCİ DOZU YAPTI
Pandeminin en sert vurduğu ülkelerden olan Brezilya, Sinovac'ın gönderdiği aşıları faz-3 onayı sonrası acil kullanım izni ile kullanıma sundu. Vakaların ve ölümlerin zirveyi zorladığı ülkede pandeminin etkisinin kırılması için aşılama 14 gün ara ile yapıldı. Bu durumun da aşının etkinliğini düşürdüğü belirtiliyor.
TÜRKİYE 28 GÜNDE İKİNCİ DOZ AŞIYI YAPACAK
Bilim Kurulu'nun tüm bilimsel verileri takip ederek hazırladığı aşılama programı, Türkiye'de önce sağlıkçılar üzerinde başladı. Bakan Fahrettin Koca'nın aşılanması ile başlayan süreçte 830 binden fazla sağlıkçı aşılandı. Ciddi bir yan etki görülmezken, antikorun yeterli düzeyde oluşması için ikinci doz 28 günün sonunda vurulacak.