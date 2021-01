Son Dakika: First Lady’den veda konuşması! 'Bölücülüğe geçit vermeyin'

ABD, tarihinin en olaylı seçimlerinden birinin ardından başkanlık görev değişimine hazırlanıyor.

Koltuğunu 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayacak Demokrat Joe Biden'a devretmeye hazırlanan Donald Trump sessizliğini korurken First Lady Melania Trump, veda konuşmasını yayınladı.

"AMERİKAN HALKINA MİNNETTARIM"

Twitter'daki resmi hesabından bir konuşma videosu yayınlayan Melania Trump, geçtiğimiz 4 yıl boyunca yürüttüğü projeleri gündeme getirirken, "cesur ve vatansever Amerikalılara minnettar olduğunu" söyledi.

Görevde olan Amerikan askerlerine yönelik "Sizler benim kahramanımsınız ve hep dualarımda olacaksınız" ifadelerini kullanan Melania Trump, güvenlik kuvvetlerine de övgüde bulundu. Trump, "Gittiğimiz her yerde bizimle olan güvenlik gücü mensupları, her gün her saat bizi ve halkımızı korumak için elinden geleni yaptı. Onlara sonsuza kadar minnettar olacağız" sözlerini kullandı.

"ŞİDDET ÇÖZÜM DEĞİLDİR"

Dünya çapında koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'deki pandemi sürecine dair de konuşan Melania Trump, salgın süresince görev yapan sağlık çalışanlarına, tıbbi malzeme üretiminde çalışan işçilere, tır sürücülerine ve bu süreçte aktif görev yapan herkese teşekkürlerini sundu.

Veda konuşmasında ara ara, ülkede devam eden şiddet olaylarına da gönderme yapan First Lady, şiddetin asla çözüm olmadığını ve hiçbir zaman haklı çıkarılamayacağını da sözlerine ekledi.