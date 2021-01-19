Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirmekte olduğu "EpiVakKorona" adlı ikinci potansiyel aşının virüse karşı yüzde 100 etkili olduğu öne sürüldü.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" aşı adayının 1. ve 2. faz klinik deney sonuçlarına dair değerlendirmelere yer verildi.
Aşıların etkinliğinin, immünolojik ve önleyici boyutlardan değerlendirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "EpiVakKorona aşısının immünolojik etkinliği yüzde 100 seviyesindedir." denildi.
Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Covid-19 aşısı "Sputnik V" 11 Ağustos 2020'de, ikinci aşı "EpiVakKorona" ise 14 Ekim 2020'de tescil edilmişti.
Rusya'da halkın Covid-19'a karşı aşılanma süreci ise 11 Aralık'ta başlamıştı.
AJANSLAR DUYURMUŞTU: BREZİLYA SPUTNIK V'YE ONAY VERMEDİ
Daha önce yapılan açıklamalarda Brezilya, Rusya tarafından yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı üretilen Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermediği duyurulmuştu. Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Düzenleme Kurumu Anvisa 3. klinik denemelerin yeterli güvence sağlamaması ve üretimle ilgili sorunlar nedeniyle aşıya onay vermedi.
RUSYA: RED YOK STANDART PROSEDÜR
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada ise. Anvisa'nın kısa süre içinde sağlanacak ek bilgiler talep ettiği, düzenleyici kurumlardan gelen bu tür taleplerin standart prosedür olduğu ve bunun tescil teklifinin reddedildiği anlamına gelmediği ifade edildi.
Rus hükümeti, Sputnik V'nin ülkede kullanımına onay vermişti. RDIF tarafından yapılan açıklamada, Sputnik V'in Sırbistan, Belarus, Arjantin, Bolivya, Cezayir, Venezuela, Paraguay ve Filistin tarafından onaylandığı belirtildi.SON DAKİKA HABERİ: Çin'den getirilen koronavirüs aşısına bir onay daha geldi! Talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs salgını hakkında son dakika raporu: DSÖ ve Çin önlem almakta gecikti