AJANSLAR DUYURMUŞTU: BREZİLYA SPUTNIK V'YE ONAY VERMEDİ

Daha önce yapılan açıklamalarda Brezilya, Rusya tarafından yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı üretilen Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermediği duyurulmuştu. Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Düzenleme Kurumu Anvisa 3. klinik denemelerin yeterli güvence sağlamaması ve üretimle ilgili sorunlar nedeniyle aşıya onay vermedi.