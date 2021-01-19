Türkıye’den Yunan Başpiskopos’a kınama

Dışişleri Bakanlığı, Atina ve tüm Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un İslam dinine yönelik haddini bilmez ifadelerine sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "İstikşafi görüşmelerin ön hazırlıklarının yapıldığı bir dönemde böyle bir açıklamanın yapılmış olması da ayrıca manidardır ve süreci baltalamaya yönelik talihsiz bir adım mahiyetindedir" denildi. İslam'ın farklı din ve medeniyetlerin bir arada yaşamasını temin eden hoşgörü ve merhamet temelli bir barış dini olduğu belirtilen açıklamada, barışa hizmet etmesi gereken din adamlarının bu tür mesnetsiz ifadelerle toplumlara nifak tohumları ekmelerinin ibret verici olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Başpiskopos'un toplumu İslam'a karşı düşmanlık ve şiddete sevk etmekte olan bu kışkırtıcı ifadeleri, aynı zamanda İslamofobi'nin ulaştığı korkutucu seviyeyi de göstermektedir" ifadelerine yer verildi. ANKARA