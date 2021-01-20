ABD Başkanı Trump’a bir darbe daha! Sağ kolu Mike Pence gelmeyecek…

Dünyanın gözü, ABD'nin başkenti Washington'da bugün gerçekleştirilecek yemin töreninde.
Joe Biden'ın görevi devralarak resmen ABD başkanı olacağı yemin töreni öncesinde siyasi kulislerde, Trump'ın yalnızlığı konuşuluyor.
UĞURLAMAYA GİDEN YOK
Kanlı Kongre baskınında Amerikan halkını isyana ve şiddete teşvik ettiğine yönelik suçlamaların ardından sessizliğe gömülen ve Cumhuriyetçi Partili isimlerin bile desteğini kaybeden Trump, Beyaz Saray'ı sessiz sedasız terk edecek.
ABD'li yetkililerin aktardığına göre başkanlığı süresince sağ kolu haline gelen, Başkan Yardımcısı Mike Pence ile de arası açılan Trump'ı uğurlamaya hiçbir siyasi isim gitmeyecek. Kongre baskını sırasında Trump'ın tüm itirazlarına rağmen durdurulan oylamayı tekrar başlatan ve Joe Biden'ın başkanlığının tescil edilmesinde büyük rol oynamasının ardından ABD Başkanı'nın öfkesini üzerine çeken Mike Pence, Trump'ı uğurlamak yerine Biden'ın yemin törenine hazırlanacak.
PENCE'İN ÖNCELİĞİ BIDEN
Pence'in Fox News'e konuşan danışmanları, bu kararın tamamen lojistik sebeplerden olduğunu ileri sürdü. Pence'in yakın aralıkla zamanlarda iki yere birden yetişmesinin mümkün olmadığını belirten yetkililer, eski başkan yardımcısının önceliğini yemin töreni olduğunu vurguladı.
VEDA MESAJI YAYINLAMIŞTI
Başkan Yardımcısı olarak görevinin son gününde veda mesajı yayınlayan Mike Pence "Geçtiğimiz dört yıl içinde Başkan Yardımcınız olarak hizmet etme ayrıcalığı için teşekkür ederim, bu hayatımın en büyük onuru oldu. Harika İkinci Leydimiz Karen Pence ve tüm Ailemiz adına Teşekkürler ve Tanrı Amerika'yı korusun" açıklamasında bulunmuştu.Beyaz Saray'da hareketli saatler! ABD Başkanı Donald Trump ne zaman ofisi terk edecek? Taşınma süreci başladı…