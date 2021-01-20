ABD Başkanı Trump’a bir darbe daha! Sağ kolu Mike Pence gelmeyecek…

PENCE'İN ÖNCELİĞİ BIDEN

Pence'in Fox News'e konuşan danışmanları, bu kararın tamamen lojistik sebeplerden olduğunu ileri sürdü. Pence'in yakın aralıkla zamanlarda iki yere birden yetişmesinin mümkün olmadığını belirten yetkililer, eski başkan yardımcısının önceliğini yemin töreni olduğunu vurguladı.

VEDA MESAJI YAYINLAMIŞTI

Başkan Yardımcısı olarak görevinin son gününde veda mesajı yayınlayan Mike Pence "Geçtiğimiz dört yıl içinde Başkan Yardımcınız olarak hizmet etme ayrıcalığı için teşekkür ederim, bu hayatımın en büyük onuru oldu. Harika İkinci Leydimiz Karen Pence ve tüm Ailemiz adına Teşekkürler ve Tanrı Amerika'yı korusun" açıklamasında bulunmuştu.

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