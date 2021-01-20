Hedef PKK sorununu ortadan kaldırmak

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, Bağdat'taki temaslarının ardından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le birlikte Erbil'e geçti. Eski IKBY Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani'nin yanı sıra IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşen Akar, PKK'nın bölge halkının düşmanı olduğunu vurguladı. Akar, "Terör örgütü PKK karşısında beraberce kararlı bir şekilde durmalıyız. Amacımız birlik ve beraberlik içinde terör örgütü PKK sorununu ortadan kaldırıp, sınır güvenliğimizi sağlamak ve komşularımızla huzur ve refah içinde yaşamaktır" dedi. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüşen Akar, ardından Irak Türkmen Cephesi Ofisi'ni ziyaret etti. Akar, "83 milyonun kalbi sizlerle birlikte" ifadesiyle kendisini bekleyenleri selamladı. AA