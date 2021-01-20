İsrail'de Netanyahu'nun akıbeti Trump gibi mi olacak?

İSRAİLLİ SAĞ PARTİLER ARASINDAKİ BÖLÜNME VE ÇATIŞMA

Merkez ve solcu partiler Netanyahu için gelecek seçimlerde bir tehlike oluşturmuyor. Ancak, Netanyahu'nun bir sonraki hükümeti kurma konusundaki arzusu sağ kesimde bölünme ve çatışmalara yol açarken, bu sorunların seçim döneminde tırmanışa geçmesi bekleniyor.

Yeni Umut Partisi lideri Gideon Saar ve Yamina Partisinin lideri eski Savunma Bakanı Naftali Bennett yeni hükümeti kurmayı hedeflediklerini açıklarken, aşırı sağcı Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman ise sadece Netanyahu'nun hükümete başkanlık etmesini desteklemeyeceğini söylemekle yetindi.

İsrailli gazeteci Yoni Ben-Menachem, "Sağcı partiler arasındaki rekabet, İsrail'de sağın bölünmesine ve Netanyahu'nun zayıflamasına yol açacak." dedi.

Ben-Menachem, "Netanyahu görevdeyken dokunulmazlık sağlayan Fransız yasasını meclisten geçirmek için kuracağı koalisyonun 61 koltuğu elde etmesini istiyor. İsrail'deki kamuoyu araştırmaları, Saar'ın, Liberman gibi destek vermemesi halinde Netanyahu'nun 61 koltuğu elde etmesinin zor olduğunu gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Doğu Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesi, Netanyahu aleyhine hazırlanan ve rüşvet, dolandırıcılık suçlarını içeren iddianameyi dikkatle inceliyor.

"Netanyahu, bütün milletvekillerinden hükümete katılmalarını ve meclise sunacakları başta kendisine dokunulmazlık verecek Fransız kanunu olmak üzere tüm kanun tasarıları lehine oy kullanmalarını istiyor." diye konuşan İsrailli gazeteci Ben-Menachem, Netanyahu'nun tek umudunun koalisyonuna katılmadan önce kendisine şantaj yapması muhtemel olan Naftali Bennett olduğu söyledi.

Netanyahu, sağcı Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği partilerinin desteğini almış durumda. İsrail Başbakanı, Yamina Partisini koalisyonuna katılmaya ikna ederse bir hükümet kurabilir.

Ben-Menachem ise Netanyahu'nun muhalefet partilerinin kendisini engellemek için bir araya gelerek bir koalisyon oluşturmasından korktuğunu söyledi, ancak muhalefet partileri arasında da bir ittifak kurmalarını zor kılan anlaşmazlıklar bulunuyor.

Ben-Menachem ayrıca konuşmasında, "Evet, İsrail'de Netanyahu'nun Trump'la aynı kaderi paylaşmasını dileyenler var, ancak henüz bu konuda kesin konuşmak için erken." ifadelerine yer verdi.

NETANYAHU, FİLİSTİNLİ SEÇMENLERİ HEDEF ALAN IRKÇI AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

İsrail'de 27 Mart 2015'te yapılan genel seçimler sırasında Netanyahu, ülkedeki Filistinli seçmenleri hedef alan ırkçı açıklamalar yapmış, seçimi kazandıktan bir gün sonra ise özür dilemişti.

Seçim günü öğleden önce sosyal medya paylaşımında bulunan Netanyahu, "Sağcı hükümet tehlikede. Arap seçmen sandığa akın ediyor. Solcu sivil toplum kuruluşları onları otobüslerle oy vermeye götürüyor." demişti.

Yaklaşık 1,6 milyon nüfusa sahip İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku, 120 sandalyeli Mecliste 15 milletvekiline sahip.