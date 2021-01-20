Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na düzensiz göç yılbaşından beri 9 can aldı

Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na doğru düzensiz göç, 2020'nin son üç ayından bu yana yoğunlaştı.

Sivil toplum örgütleri ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı açıklamalara göre, Kanarya Adalarına 1 Ocak'tan itibaren düzensiz göçmenleri taşıyan 30'dan fazla tekne geldi.

20-50 arasında gruplar halinde seyahat eden ve Kuzey Afrika ülkeleri orijinli oldukları belirtilen göçmenlerin arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.

Ekonomik sebeplerden dolayı daha iyi bir gelecek umuduyla göç edenlerden 9'u ya kıyıya yakın yerlerde teknenin batmasıyla boğularak ya da açlık, susuzluk veya soğuktan donarak tekne içinde hayatlarını kaybetti.

Karaya ulaşan düzensiz göçmenlerden bazıları vücut ısılarındaki tehlikeli düşüş nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Sivil toplum örgütleri, ocak ayının ilk 20 gününde Kanarya Adaları'na düzensiz göçmen akınının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 230 arttığını vurguladı.

"Yürüyen Sınırlar Kolektifi" adlı İspanyol sivil toplum kuruluşu aralık ayında yaptığı açıklamada, 2020'de 1851 düzensiz göçmenin Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışırken öldüğünü ve sadece yüzde 5'inin cesedine ulaşılabildiğini duyurmuştu.