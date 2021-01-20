Seçilmiş ABD Başkan Biden’ın kızı Ashley Biden’dan şok çıkış! 'Ivanka gibi değilim'

ABD, gözlerini Joe Biden'ın saatler sonra gerçekleştireceği yemin törenine dikmişken, yeni hükümetin oluşumunu da merakla bekliyor.

"ONUN GİBİ DEĞİLİM"

Kabinesindeki önemli isimleri bir bir açıklayan Joe Biden'ın, sosyal hizmetler alanında eğitim almış, aktif olarak gençlik danışmanlığı ve yetersiz hizmet alan sosyal konutlar danışmanlığı yapan kızı Ashley Biden'ı kabinesi dahil edip etmeyeceği uzun süredir tartışılıyordu.

Ashley Biden, geçtiğimiz gün ABD eski başkanı George W. Bush'un kızı Jenna Bush Hager'ın programında konuya açıklık getirdi. Babasının aile ilişkilerine çok düşkün olduğunu belirten Ashley Biden, "Babamın Amerika için çok şey yapacak buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal sorumluluk projelerine bireysel olarak devam edeceğini vurgulayan Ashley Biden, Trump'ın kızı Ivanka Trump'ı kastederek "Onun yaptığı gibi hükümette görev almayacağım" açıklamasında bulundu.