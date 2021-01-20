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Son Dakika: Başkanı Trump’ın veda zamanı! Helikopteri havalandı!

’ın yemin törenine katılmayı reddeden Başkanı , ’dan ayrılmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Trump, başkanlık koltuğuna, Beyaz Saray’ın bahçesinden havalanan helikoptere binerek veda etti.

Giriş Tarihi: 20.1.2021 16:06 Son Güncelleme: 20.1.2021 16:33 ABONE OL
Son Dakika: ABD Başkanı Trump’ın veda zamanı! Helikopteri havalandı!

ABD yeni başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesine hazırlanırken, Beyaz Saray'da hareketli saatler devam ediyor.

Başkent Washington'dan ayrılarak Florida'ya yerleşecek olan Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldı.

BEYAZ SARAY'A VEDA ETTİ

Trump'ı, uçağının kalkacağı ve küçük veda töreninin gerçekleşeceği Maryland eyaletindeki Andrews Üssü'ne götürecek helikopter, sarayın bahçesinden havalandı.

SON DAKİKA: ABD'de tarihi anlar! ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'a böyle veda etti | Video

Eşi Ivanka Trump'la birlikte kendilerini askeri üsse götürecek başkanlık helikopterine binen Trump, böylece Beyaz Saray'a veda etmiş oldu.

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Son Dakika: ABD Başkanı Trump’ın veda zamanı! Helikopteri havalandı!
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