Son Dakika: ABD Başkanı Trump’ın veda zamanı! Helikopteri havalandı!

ABD yeni başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesine hazırlanırken, Beyaz Saray'da hareketli saatler devam ediyor.
Başkent Washington'dan ayrılarak Florida'ya yerleşecek olan Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldı.
BEYAZ SARAY'A VEDA ETTİ
Trump'ı, uçağının kalkacağı ve küçük veda töreninin gerçekleşeceği Maryland eyaletindeki Andrews Üssü'ne götürecek helikopter, sarayın bahçesinden havalandı.
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Eşi Ivanka Trump'la birlikte kendilerini askeri üsse götürecek başkanlık helikopterine binen Trump, böylece Beyaz Saray'a veda etmiş oldu.