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Son dakika: 'nın başkenti 'de şiddetli patlama!

Avrupa'dan korkunç görüntüler son dakika olarak ajanslara ulaştı. 'nın başkenti 'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin gönderildiği ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde binanın ağır hasar aldığı görülüyor. Madrid Belediye Başkanı tarafından yapılan açıklamada 2 kişinin öldüğü bilgisi verildi. Binanın yaşlıların kaldığı bir bakım evi olduğu belirtildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

AA
Giriş Tarihi: 20.1.2021 17:26 Son Güncelleme: 20.1.2021 18:06 ABONE OL
Son dakika: İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama!

İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezinde bulunan bir apartman binasının üst katlarında şiddetli patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin gönderildiği ifade edildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken 2 kişinin öldüğü bilgisi verildi.

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Son dakika bilgisine göre sosyal medyada paylaşılan görüntülerde binanın ağır hasar aldığı, binanın bulunduğu sokağın ise savaş alanına döndüğü görüldü.

Görgü tanıkları çok sayıda yaralının olduğunu söyledi.

Patlamanın olduğu binanın önünde yola park etmiş araçların büyük bölümü zarar görürken, sivil koruma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeyi güvenlik koridoruna aldığı bildirildi.

Binanın yaşlıların kaldığı bir bakım evi olduğu belirtiliyor.

Binanın yanında bir yaşlı bakımevinin, okulun ve kilisenin bulunduğu belirtildi.

Yerel basında, patlamanın nedeninin gaz kaçağı olabileceği iddia edildi.

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Son dakika: İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama!
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