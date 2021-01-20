Son dakika: İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama!

İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezinde bulunan bir apartman binasının üst katlarında şiddetli patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin gönderildiği ifade edildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken 2 kişinin öldüğü bilgisi verildi.

SON DAKİKA: İspanya'nın başkenti Madrid'te şiddetli patlama! Olay yerinde canlı yayınla ilk görüntüler... | Video

Son dakika bilgisine göre sosyal medyada paylaşılan görüntülerde binanın ağır hasar aldığı, binanın bulunduğu sokağın ise savaş alanına döndüğü görüldü.

Görgü tanıkları çok sayıda yaralının olduğunu söyledi.

Patlamanın olduğu binanın önünde yola park etmiş araçların büyük bölümü zarar görürken, sivil koruma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeyi güvenlik koridoruna aldığı bildirildi.

Binanın yaşlıların kaldığı bir bakım evi olduğu belirtiliyor.

Binanın yanında bir yaşlı bakımevinin, okulun ve kilisenin bulunduğu belirtildi.

Yerel basında, patlamanın nedeninin gaz kaçağı olabileceği iddia edildi.