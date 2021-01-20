SON DAKİKA! Trump giderayak bakın ne yaptı: Bu kararlar çok tartışılacak!

Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki son saatlerinde 143 kişi hakkında af ve ceza indirimi kararı çıkardı.

ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump giderayak 73'ü af, 70 kişinin de cezasının hafifletilmesiyle toplam 143 kişi hakkında af kararı çıkardı. Açıklama Beyaz Saray'dan yapıldı.Açıklamaya göre; ABD Başkanı Trump, görevinin bitmesine saatler kala 73 kişi için af çıkardı. Buna ek olarak 70 kişinin de cezasını hafifletti. Trump'ın görevi devretmesine saatler kala kendisine ailesine özel af çıkartacağı iddia edilirken, Trump'ın af çıkardığı isimler arasında hiçbir bir aile üyesi bulunmuyor.

ESKİ DANIŞMANINI DA AFFETTİ

ABD Başkanı'nın eski danışmanı ve baş stratejisti Steve Bannon listede yer aldı. Bannon'ın üzerinde yolsuzluk suçlaması var ve hala bu konudan aklanmamıştı. Hakkında hazırlanan iddianameye göre Bannon, 2016 yılındaki seçim kampanyasında toplanan 25 milyon dolardan yüz binlerce doları kendi şahsi işleri için harcadı. Suçlamaları kabul etmeyen Bannon'ın yargılamasına devam ediliyordu. Öte yandan Trump, silah taşıma kanunlarını deldikleri için yargılanan rap sanatçıları Lil Wayne ve Kodak Black ile yolsuzluk suçlamaları ile 28 yıl hapis cezası alan eski Detroit Belediye Başkanı Kwame Kilpatrick için de af çıkardı. Af çıkarılan kişiler arasında uzun süreli siyasi müttefiki Elliott Broidy ve Paul Erickson'ın da bulunduğu bildirildi.