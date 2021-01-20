Son dakika: Yunanistan Parlamentosu, kara sularının 12 mile çıkarılmasını onayladı

Yunanistan'ın İyon Denizi'nde kara sularını genişletmesini öngören yasa tasarısı ülke meclisinde milletvekillerinin oyuna sunuldu.

Ülkenin söz konusu deniz bölgesindeki kara sularını 6 milden 12 mile çıkarmasını öngören tasarı yapılan açık oylama sonucu kabul edildi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, oylama öncesi mecliste yaptığı konuşmada, ülkesinin kara sularını genişletme hakkı olduğunu savunarak, bu konuya ilişkin adımları uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne uyumlu şekilde attıklarını ileri sürdü.

GİRİT ADASI'NIN DOĞUSUNDA DA KARA SULARINI GENİŞLETME PLANI

Atina'nın, İyon Denizi'nin yanı sıra diğer deniz bölgelerinde de bu hakkını saklı tuttuğunu iddia eden Miçotakis, bundan sonraki aşamada Girit Adası'nın doğusunda da benzer şekilde kara sularını genişletmeyi planladıklarını söyledi.

Yunanistan ve İtalya, 9 Ağustos 2020'de İyon Denizi'nde Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırma anlaşması imzalamıştı.

Arnavutluk yakınlarındaki İyon Adaları'ndan Mora Yarımadası'nın güney ucunda yer alan Tenaro Burnu'na kadar olan deniz bölgesinde, körfezlerin kapatılması ve düz ana hatların çizilmesiyle ilgili kararname, Yunanistan Resmi Gazetesi'nde 27 Aralık 2020'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Söz konusu deniz bölgesinde kara sularını 6 milden 12 mile çıkarılmasını öngören yasa tasarısı, 9 Ocak'ta milletvekillerinin tartışması için Yunanistan Parlamentosu'na sunulmuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, mecliste dün yaptığı konuşmada, "Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

ANKARA'DAN YUNANİSTAN'IN İYON DENİZİ KARARI AÇIKLAMASI



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın İyon Denizi'nde karasularını 12 mile çıkarmasının, Mora Yarımadası'nın güneyinde sona erdiğini belirterek, "Ege Denizi'ni hiçbir şekilde etkilememektedir" dedi.

Dışişleri Sözcüsü Aksoy, Yunanistan'ın İyon Denizi'nde Karasuları Genişliğini 12 Deniz Miline Çıkarması ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın beyanı hakkındaki bir soruyu yanıtladı. "Türkiye'nin tutumunda bir değişiklik yoktur" diyen Aksoy'un açıklaması şöyle:

"Yunanistan'ın İyon Denizi'nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik tasarrufu, Mora Yarımadası'nın güneyinde sona ermekte ve Ege Denizi'ni hiçbir şekilde etkilememektedir.

Özel coğrafi koşulların hakim olduğu yarı-kapalı Ege Denizi'nde ülkemizin hayati hak ve çıkarları vardır. Bu denizde karasularının hem ülkemizin, hem üçüncü ülkelerin seyrüsefer serbestisini ve açık denizlere erişimi kısıtlayacak şekilde tek taraflı olarak genişletilmemesi gerektiği konusundaki tutumumuz herkesin malumudur.

Bu tutumumuzda bir değişiklik yoktur."