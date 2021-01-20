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Trump'tan giderayak af kararları! Listede sürpriz isimler var

ABD Başkanı , Beyaz Saray’daki görevinin son saatlerinde daha önce kendi ekibinde stratejist olarak görev yapan Steve Bannon, rap sanatçıları Lil Wayne ve Kodak Black ile eski Detroit Belediye Başkanı Kwame Kilpatrick hakkında af çıkardı. Trump bu isimlerin içinde olduğu toplam 143 kişi hakkında af kararına imza attı.

Giriş Tarihi: 20.1.2021 10:19 Son Güncelleme: 20.1.2021 10:23 ABONE OL
Trump'tan giderayak af kararları! Listede sürpriz isimler var

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki son saatlerinde 143 kişi hakkında af ve ceza indirimi kararı çıkardı.

ABD'nin 45'inci başkanı Trump giderayak 73'ü af, 70 kişinin de cezasının hafifletilmesiyle toplam 143 kişi hakkında af kararı çıkardı. Açıklama Beyaz Saray'dan yapıldı.Açıklamaya göre; ABD Başkanı Trump, görevinin bitmesine saatler kala 73 kişi için af çıkardı. Buna ek olarak 70 kişinin de cezasını hafifletti. Trump'ın görevi devretmesine saatler kala kendisine ailesine özel af çıkartacağı iddia edilirken, Trump'ın af çıkardığı isimler arasında hiçbir bir aile üyesi bulunmuyor.

(Trump ve Steve Bannon)

STEVE BANNON DA İÇLERİNDE

Trump'ın ayrıca silah taşıma kanunlarını deldikleri için yargılanan rap sanatçıları Lil Wayne ve Kodak Black ile yolsuzluk suçlamaları ile 28 yıl hapis cezası alan eski Detroit Belediye Başkanı Kwame Kilpatrick için de af çıkardı.

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Trump'tan giderayak af kararları! Listede sürpriz isimler var
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