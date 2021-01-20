Türkiye, yeni Libya temsilcisinden memnun

BirleşmişMilletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilciliği görevine Slovakyalı Jan Kubis atandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ve "Kubis'in, tecrübe ve birikimleri ışığında, Libya'da kalıcı barışın ve istikrarın tesisine yönelik ulusal uzlaşı çabalarına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin Libya'da siyasi çözüme ulaşılması amacıyla Kubis'in çabalarına destek olacağının altı çizildi. Slovak diplomat Kubis'i, Libyalı taraflar arasında tek bir yürütme organı oluşturulması ve genel seçimlere hazırlık görevleri bekliyor.