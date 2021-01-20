Yangında ölen 2 kardeşin dedesinden yürek sızlatan sözler: "Yaşasınlar diye canımı ortaya koydum"

'YAŞASINLAR DİYE CANIMI ORTAYA KOYDUM'

Olay anında evin içerisine girerek torunlarını çıkaran Abdurrahman Alalu, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Alalu, torunlarını kurtarmak için elinden gelen her şeyi yaptığını, canını ortaya koyduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Yangın çıktığını söylediler ve hemen koşup geldik. Olay yerine gelince çocukların içerde yattığını öğrendim. Hiç düşünmeden içeri girdim. Torunlarımı kucağıma alıp sağlık ekiplerine verdim ama ölmüştü, bir anlamı kalmadı. Geldiğimde itfaiye de buradaydı, camı kırmışlardı ben koşarak kapıdan girdim. İçeri girmek zordu ama ben canımı ortaya koydum. Elimden bir şey gelmedi."

'İÇERİ DEFALARCA GİRMEYE ÇALIŞTIK'

İki çocukları ölen Vahit ve Sara Alalu çiftinin komşuları Ömer Elzi ise yangın sırasında içeri girmeye çalıştıklarını belirterek, "Yangın sırasında içeri girmeye çalıştık. Ama yoğun duman nedeniyle defalarca denememize rağmen başarılı olamadık" dedi.

Öte yandan yangın nedeniyle evdeki eşyalar da kullanılamaz hale geldi.