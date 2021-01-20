Yeni ABD Başkanı olmaya hazırlanan Joe Biden ilk konuşmasını yaptı! 'Koronavirüs kurbanları…'

Türkiye saatiyle bu akşam ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşecek yemin töreninin ardından resmen ABD Başkanı olarak göreve başlayacak Joe Biden, başkentteki ilk konuşmasını yaptı.

Devir teslim töreninin yapılacağı National Hill'de yaptığı konuşmada Biden, Amerikan halkının yaşadığı acıları derinden hissettiğini söyledi.

PANDEMİYE SAVAŞ AÇACAK

Koronavirüsten hayatını kaybedenler anısına dikilen anıtın açılışında konuşan ve konuşmasını salgında görev başındayken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına adayan Biden, "Eğer cennette melekler varsa, onlar kesinlikle hemşirelerdir" ifadelerini kullanan Biden, "Başkalarının hayatlarını kurtarmak için kendini feda eden tıp çalışanlarına minnettarım" yorumunda bulundu.

Biden'ın başkente vardığı sıralarda 400 bini geçen koronavirüs ölümlerine vurgu yapan Biden, görevdeki en önemli icraatlarından birinin pandemiye karşı alınacak yeni önlemler olduğunu söyledi.

Seçim kampanyası süresinde koronavirüs savaşına karşı sağlık sisteminde önemli adımlar atacağını vurgulayan Biden'ın konuşmasının ardından ülke genelinde yüzlerce şehir ve kasabada ışıklar yakılarak kurbanlar anıldı.