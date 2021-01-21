ABD Başkanı Joe Biden İncil'e el basarak yemin etti: Oval Ofis fotoğraflarında dikkat çeken detay...

Biden'ın kendisi için özel olan fotoğrafları koyduğu alanda çoğunlukla ailesi ve ölen oğlu Beau ile olan kareleri vardı.

Ancak en fazla dikkatleri çeken, Biden'ın Papa ile çekildiği fotoğrafa masasında yer vermesi oldu.

ABD'nin 46. başkanı Biden, suikast sonucu öldürülen ABD Başkanı Kennedy'den sonra Katolik olan 2. başkan konumunda.

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