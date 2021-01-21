ABD’de Beyaz Saray çalışanlarının Melania Trump’a tepkisi! 'Hiçbirimize…'

Joe Biden'ın yeni ABD Başkanı olarak yerleşeceği Beyaz Saray'da bulunan başkanlık konutu dün sabah saatlerinde boşaltan Donald Trump, konuşulmaya devam ediyor.
Biden'ın yemin törenine katılmayı reddederek sabah erken saatlerde özel uçağıyla Florida'ya giden Trump ve eşi Melania Trump'ın, Beyaz Saray'dan usullere uygun biçimde ayrılmadıkları iddia edildi.
BİR GELENEK DAHA ÇİĞNENDİ
Joe Biden ve eşi Jill Biden'ı, yemin töreni öncesinde Beyaz Saray'da ağırlayıp başkanlık personeliyle tanıştırmadıkları için ABD geleneklerini hiçe saymakla suçlanan Trump çiftine yeni bir suçlama daha geldi.
CNN haberine göre Beyaz Saray'da Trump çiftine 4 sene boyunca hizmet etmiş ve tüm özel ihtiyaçlarını karşılamış personel, düzgün birer teşekkür bile alamadı.
"DÜZGÜN BİR TEŞEKKÜR ALAMADIK"
Geleneklere uygun olarak her First Lady'nin, başkanlık konutunu terk ederken yaklaşık 80 kişilik personele tek tek teşekkür notu yazması gerekirken, Melania Trump bu adeti yerine getirmedi. Personelin dört sene boyunca verdiği emeğin bir karşılığı olarak kişisel teşekkür notlarına çok önem verildiği belirtilirken, Melania Trump herkese aynı şablon metni gönderdi. El yazısıyla dahi yazılmayan şablon metinlerin altına Melania Trump'ın imzası eklendi.
Melania Trump'ın kişiselleştirmediği notlarına Beyaz Saray personelinden tepki yağarken, eski First Lady'nin bu hareketinin altında özel bir nedeninin olduğu bilgisi yer alıyor. CNN'e göre Melania Trump, Beyaz Saray'daki taşınma hazırlıklarına haftalar önce başladığını dışarı sızdırdığını düşündüğü personele bir tepki olarak bu harekette bulundu.