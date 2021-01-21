ABD’de Beyaz Saray çalışanlarının Melania Trump’a tepkisi! 'Hiçbirimize…'

"DÜZGÜN BİR TEŞEKKÜR ALAMADIK"

Geleneklere uygun olarak her First Lady'nin, başkanlık konutunu terk ederken yaklaşık 80 kişilik personele tek tek teşekkür notu yazması gerekirken, Melania Trump bu adeti yerine getirmedi. Personelin dört sene boyunca verdiği emeğin bir karşılığı olarak kişisel teşekkür notlarına çok önem verildiği belirtilirken, Melania Trump herkese aynı şablon metni gönderdi. El yazısıyla dahi yazılmayan şablon metinlerin altına Melania Trump'ın imzası eklendi.

Melania Trump'ın kişiselleştirmediği notlarına Beyaz Saray personelinden tepki yağarken, eski First Lady'nin bu hareketinin altında özel bir nedeninin olduğu bilgisi yer alıyor. CNN'e göre Melania Trump, Beyaz Saray'daki taşınma hazırlıklarına haftalar önce başladığını dışarı sızdırdığını düşündüğü personele bir tepki olarak bu harekette bulundu.