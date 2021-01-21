ABD’de Joe Biden dönemi! Dünya basını yeni başkanı nasıl karşıladı?

ABD, son yılların en olaylı başkanlık seçimlerinin sonuna geldi. Joe Biden, dün yemin ettiği devir teslim töreninin ardından resmen 46. ABD Başkanı oldu.

Tüm dünyayı saatler boyu ekrana kilitleyen tören, ses getiren anlara sahne oldu. Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı yemin töreninde Biden, İncil'e el basarak yemin etti.

"DEMOKRASİ KAZANDI"

Yaptığı konuşmada sıklıkla birlik ve demokrasiye vurgu yapan Biden, zaferini "tarihe geçen bir gün" olarak tanımladı. "Bugün demokrasinin zaferini görüyoruz. Halkın iradesi dinlenmiş ve demokrasinin bir kez daha değerli olduğu görülmüştür. Bugün dostlarım, demokrasi kazanmıştır. " ifadelerini kullanan Biden, birlik mesajlarıyla da öne çıktı.

"HERKESİN BAŞKANI OLACAĞIM"

Biden, "Bir demokraside en zor olan şeye, yani birliğe ihtiyacımız var. Ben de tüm ruhumla burayım. ABD'yi birleştirmek için tüm ABD'lilerden bana katılmasını istiyorum. Size söz veriyorum. Bütün Amerikalılar için, herkes için başkan olacağım. Ve söz veriyorum, bana oy verenler kadar oy vermeyenler için de mücadele edeceğim." sözleriyle birlik çağrısında da bulundu.

Biden'ın tarihe geçen konuşması, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte o başlıklar…