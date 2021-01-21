Acı olay! Eşinin öldürüldüğünü duyan kadın kalbine yenik düştü

Diyarbakır'da taksi şoförlüğü yapan Şemsettin Ayna uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedince, olayı duyan eşi Hatun Ayna'da kalp krizi geçirip öldü.
AKRABALARIN TARTIŞMASI KANLI BİTTİ
Bağlar ilçesi Mezarlık Caddesi üzerinde ticari taksi şoförü Şemsettin Ayna ve yanında bulunan akrabası ile aracın içerisinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen B.A, yanındaki tabanca ile Ayna'ya ateş etti. B.A, olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, taksi şoförü Şemsettin Ayna aracıyla kısa bir mesafe gittikten sonra duvara çarpıp apartman bahçesine düştü. Silah sesleri üzerine olay yerine koşan çevredekiler, durumu polise ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra Şemsettin Ayna, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan Ayna, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
EŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ DUYUNCA KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Eşinin ölüm haberini alan Hatun Ayna, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Hatun Ayna, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın husumetten kaynakladığı iddia edilirken, kaçan saldırganın yakalanması için polis geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.