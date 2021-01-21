Acı olay! Eşinin öldürüldüğünü duyan kadın kalbine yenik düştü

AKRABALARIN TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Bağlar ilçesi Mezarlık Caddesi üzerinde ticari taksi şoförü Şemsettin Ayna ve yanında bulunan akrabası ile aracın içerisinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen B.A, yanındaki tabanca ile Ayna'ya ateş etti. B.A, olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, taksi şoförü Şemsettin Ayna aracıyla kısa bir mesafe gittikten sonra duvara çarpıp apartman bahçesine düştü. Silah sesleri üzerine olay yerine koşan çevredekiler, durumu polise ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra Şemsettin Ayna, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan Ayna, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.