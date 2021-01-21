AK Partili Yazıcı’dan Akşener’e seçim barajı yanıtı “Bilgi kirliliği”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Meral Akşener'in açıklamasına cevaben yazılı bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik eleştirilerin de yanlış ve eksik bilgiye dayalı olduğunu belirten Yazıcı, "Partimize atfen yapılan yorum ve değerlendirmeler bilgiye değil, tamamen zan ve tahmine dayalıdır" ifadesini kullandı.

Yazıcı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemiz 16 Nisan 2017 günü yapılan referandumu ile 150 yıldan bu yana tartışılan hükümet modeli değiştirilerek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş yapmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerle birlikte bütün unsurlarıyla yürürlüğe girmiş, mevzuatımızda sisteme uyum sağlayıcı düzenlemeler için de çalışmalarımız devam etmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçim Mevzuatı Uyum Komisyonu olarak çalışmaları son aşamaya doğru ilerletmiş bulunuyoruz.

"BİLGİ KİRLİLİĞİNİ ARTTIRMAKTA"

Komisyonun çalışmaları ile yapılan değerlendirmelere baktığımızda açıklamaların gerçeği yansıtmayan bilgiler üzerinden yapıldığını üzülerek müşahede ediyoruz. Yapılan değerlendirmelerin yanlış, eksik bilgi veya yoruma dayalı olduğunu görüyoruz.

Çalışmalar tamamlanmadan yapılan yorumlar ve değerlendirmeler sadece 'bilgi kirliliği'ni arttırmakta ve sağlıklı bir müzakere ortamından uzaklaşılmasına neden olmaktadır.

Komisyon çalışmalarımız tamamlandığında Cumhur İttifakı ortağımız MHP başta olmak üzere siyasi partilerle ve ilgili kurumlarla paylaşılacaktır.

Bugün bir muhalefet partisi genel başkanının 'Seçim barajını konuşan iktidar yolcu demektir' açıklamasını da 'bilgi kirliliği'ne katkı veren bir açıklama olarak değerlendirmek gerekir.

Tahminler o kadar ölçüsüz ki, barajın yükseltilmesinden yana tutum ve tercih içinde olduğumuzu bile söylemekten çekinmiyorlar.

"TEMSİLDE ADALET"

Bu konularda Partimize atfen yapılan yorum ve değerlendirmeler bilgiye değil, tamamen zan ve tahmine dayalıdır.

AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni güçlendirecek, 'temsilde adalet' ilkesini pekiştirecek ve demokratik siyasetimize katkı sağlayacak her türlü adımı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir dikkatle ve titizlikle atacaktır."