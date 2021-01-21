Bill Clinton, Joe Biden'ın ABD’deki yemin törenine damga vurdu! İşte o görüntüler…

ABD tarihinin en çok ses getiren yemin törenlerinden biri, dün gerçekleşti. Joe Biden'ın yemin ederek resmen 46. ABD Başkanı olması, dünya çapında ses getirirken törene ilişkin tüm detaylar da konuşulmaya devam ediyor.

CANLI YAYINDA UYUDU

Yemin etmesinin ardından Amerikan ulusunu birlik ve beraberliğe davet eden, demokrasinin her daim galip geleceğini vurgulayan uzun bir konuşma yapan Biden'ın o anlarında, kameralara oldukça ilginç görüntüler yansıdı.

Biden yemin etti, Clinton uyudu | Video

"YAŞLILIK NEDENİYLE UYUDU"

Tüm dünyada canlı yayınlanan konuşmada, ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın uyuyakaldığı görüldü.

Her fırsatta Biden'ın seçim politikalarının şiddetli bir destekçisi olduğunu vurgulayan 74 yaşındaki Clinton'ın kameralara yansıyan uyuma görüntüleri, sosyal medyada alay konusu oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, yaşlı olduğunu söyledikleri Clinton'ın, törenin uzunluğuna dayanamadığını söyledi.