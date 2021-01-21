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BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi'nin 'a taşınmasını öngören anlaşma imzalandı

Dışişleri Bakanlığı, BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi’nin (OCHA) Cenevre’de küresel operasyonlardan sorumlu mevcudiyetinin ’a taşınmasını öngören ev sahibi ülke anlaşmasının 21 Ocak'ta ’ta imzalandığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 22.1.2021 00:19 Son Güncelleme: 22.1.2021 00:40 ABONE OL
BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi'nin İstanbul'a taşınmasını öngören anlaşma imzalandı

Bakanlık, BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) İstanbul Ofisi'nin Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının imzalanmasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi'nin (OCHA) Cenevre'de küresel operasyonlardan sorumlu mevcudiyetinin İstanbul'a taşınmasını öngören ev sahibi ülke anlaşması bugün (21 Ocak) New York'ta imzalanmıştır. Söz konusu gelişme, İstanbul'un bir BM merkezi haline getirilmesi hedefi çerçevesinde girişimci ve insani dış politikamızda atılmış somut bir adımdır. Suriye krizinin insani boyutunda ve genel olarak çok taraflı dış politikamızın icrasında temel uluslararası ortaklarımızdan birisi olan OCHA'nın bu yöndeki kararı uluslararası toplumun ülkemize duyduğu güvenin tezahürü ve küresel insani konulardaki öncü konumumuzun teyididir."

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BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi'nin İstanbul'a taşınmasını öngören anlaşma imzalandı
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