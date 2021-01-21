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'ndan 'taki intihar saldırısına ilişkin açıklama

, 'ın başkenti 'ta 13 kişinin ölümüne neden olan kanlı intihar saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyor, bu vesileyle, terörle mücadelede dost ve komşumuz Irak’ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 21.1.2021 13:18 Son Güncelleme: 21.1.2021 13:29 ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı'ndan Bağdat'taki intihar saldırısına ilişkin açıklama

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan bir halk pazarında gerçekleştirilen iki intihar saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Kanlı intihar saldırısına Türkiye'den de ilk tepki geldi.

"TERÖRLE MÜCADELEDE DOSTUMUZ IRAK'IN YANINDAYIZ"

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta çok sayıda kişinin ölümüne neden olan intihar saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir pazar yerinde bugün düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyor, bu vesileyle, terörle mücadelede dost ve komşumuz Irak'ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, kardeş Irak halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Bağdat'taki intihar saldırısına ilişkin açıklama
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