Emine Erdoğan, Afrika seyahatlerindeki hatıralarını kaleme alıyor

Türkiye'nin Afrika açılımı kapsamında Afrika Kültür evi açılışı, Afrika yemek kitabı ve Afrika Atasözleri kitabının himaye eden Cumhurbaşkanın eşi Emine Erdoğan, son olarak Afrika seyahatlerini kaleme aldığı bir hatırat kitap yayınlayacağını açıkladı. Erdoğan Kovid-19 salgını günlerinde, Afrika'ya gerçekleştirdiği seyahatleri bir hatırata dönüştürme denemesi yaptığını belirterek, "Belki önümüzdeki aylarda yayımlanır, sizlerle de paylaşma imkanı bulabilirim" dedi.

Emine Erdoğan, "24 Ocak Dünya Afrika ve Afro-Kökenli Kültür Günü" dolayısıyla Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'nce yayımlanan, "Otuz Sekiz Dilde Afrika Atasözleri Seçkisi 1" kitabının Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen tanıtım programın katıldı. Programda yaptığı konuşmada, yıllar içinde Afrikalı dostlarla muhabbetlerinin büyüdüğüne şahitlik etmenin son derece heyecan verici olduğunu belirten Erdoğan, bu dostluktan doğan sinerjinin, güzel projelere dönüşmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi.



Emine Erdoğan, hükümetin 2005'te Afrika açılımını başlattığını hatırlatarak o günden bu yana Türkiye-Afrika ilişkilerin güçlenerek arttığını, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Kızılay, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı gibi kurumların kıtaya dostluk eli uzattığını dile getirdi.



"HER SEYAHAT BENİM İÇİN BİR KEŞİFTİ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neredeyse tüm Afrika seyahatlerine eşlik ettiğine işaret eden Emine Erdoğan, bu ziyaretleri yalnızca bir refakat görevi olarak görmediğini, her seyahatin kendisi için büyük bir heyecan vesilesi ve başlı başına bir keşif olduğunu anlattı.



Tüm insanlığın aslında büyük bir aile olduğunu en çok bu yolculuklarda içselleştirdiğini belirten Emine Erdoğan, şöyle konuştu:



"Hüzne boğulmuş kalplerin ve gözyaşının hiçbir tercümana ihtiyaç bırakmayan evrenselliğini gördüm. Çocuk, her yerde çocuktu. Bir annenin gözündeki endişe, dünyanın her yerinde aynıydı. Bizim kültür ve medeniyet kodlarımızda insanın insana emanet olduğu şuuru son derece yaygındır. Ben de hayatımda bu prensibi her zaman pratik etmeye çalıştım. Her bir seyahatin, benim için ayrı bir hatırası var. Şu günlerde onları kayda geçirmeye çalışıyorum. Hatta evlere kapandığımız salgın günlerinde bu seyahatleri bir hatırata dönüştürme denemesi dahi yaptım. Belki önümüzdeki aylarda yayımlanır, sizlerle de paylaşma imkanı bulabilirim."

Emine Erdoğan, Afrika'ya gönül gözleriyle baktıklarını dile getirerek, "Çok şükür ki her gün gittikçe kuvvetlenen bu duygusal bağ güzel projelere dönüşüyor. Ankara Hamamönü'nde 2016 yılında kurduğumuz Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi bu projelerin ilkiydi. Afrika Evi'nin temeli Afrikalı kadınlarla dayanışma arzumuza dayanıyor. Alın teri, göz nuru sömürülen Afrikalı kadınlar için adil bir pazar anlayışıyla kuruldu. 18 Afrika ülkesinden, Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonu ile getirilen ürünlerin satışı burada yapılıyor. Elde edilen gelir olduğu gibi sahiplerine gönderiliyor. İnşallah, en kısa zamanda bu projemizi tüm kıta için yaygınlaştırmayı ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

"ATASÖZLERİ, SÖZLÜ HALK KÜLTÜRÜNÜN EN ÖNEMLİ KAYNAKLARINDAN BİRİDİR"

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bu kitabın, atasözlerinin muhafızı ve taşıyıcısı yaşlıların mirasına sahip çıktığına inanıyorum. Bildiğiniz gibi, Afrika kıtası iki bini aşkın dilin evi. Kitabımızın bu ilk cildinde, 18 Afrika ülkesinin atasözleri, o ülkelerin sefireleri tarafından derlendi. Atasözleri, sözlü halk kültürünün en önemli kaynaklarından biridir. Doğdukları coğrafyaya ait olsalar da aslında tüm dünyanın bilgelik kaynaklarıdır. Bir Afrika atasözü 'yaşlıların sözü şifadır' diyor bize. Atasözleri tecrübelerden doğar. Onların gelişip büyüdüğü beşik, insanlık deneyimidir. Bir toplumun atasözleri, o toplumun görüp geçirdikleri ile ilgili birçok şey anlatır bize. Aktarılan bu tecrübe, birçok yanlışa şifa olur."



Emine Erdoğan, atasözlerinin doğumlarının, neredeyse yok denecek kadar azaldığına işaret ederek, "Teknolojinin yan etkilerinden şehirleşmeye kadar birçok etken, sözlü halk kültürünü erozyona uğratıyor. Tabii hal böyle olunca, bu kültürün korunması ve geleceğe taşınabilmesi büyük bir önem taşıyor. Çünkü bilhassa günümüzün teknolojik iletişim anlayışı, aslında en büyük iletişimsizliği meydana getiriyor. Sözler çoğalıyor, bir başkasına ulaşma hızı artıyor ama kalbe varamadan yok olup gidiyor" diye konuştu.



Emine Erdoğan, Afrika'ya dair geliştirdikleri projelerin çerçevesinin gün geçtikçe genişlediğine dikkati çekti. Programda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Merkez Müdürü Prof. Dr. Suna Timur Ağıldere ile Fas Krallığı Sefiresi Nawal Bouchkekif Lazreq de birer konuşma yaptı.



Etkinlikte Türkiye'de öğrenim gören Afrikalı öğrenciler tarafından kitapta yer alan atasözlerinden seçkiler ile "flash mob" gösterisi sunuldu.