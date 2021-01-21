Görenler hayret etti! Joe Biden, Beyaz Saray'ın internet sitesine gizli mesaj koydu

"EĞER BU MESAJI OKUYORSANIZ SİZE İHTİYACIMIZ VAR"

Uluslararası haber ajansı Reuters'ta yer alan habere göre, yenilenen Beyaz Saray internet sitesinin HTML kodlarında gizlenmiş bir iş ilanı bulundu. Beyaz Saray'ın yeni internet içerisindeki kodlara gizlenmiş ve bunu bulabilecek kadar arayan kişiler için olan notta, "Eğer bu mesajı okuyorsanız size ihtiyacımız var" mesajı verildi.