Görenler hayret etti! Joe Biden, Beyaz Saray'ın internet sitesine gizli mesaj koydu

3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, dün yemin ederek resmen ABD'nin 46'ncı başkanı oldu. Joe Biden'ın göreve gelmesiyle Beyaz Saray'da da önemli değişiklikler yaşanıyor. O değişikliklerden biri de Beyaz Saray'ın internet sitesinde HTML kodlarının arasına yerleştirilmiş gizli bir kod oldu.
"EĞER BU MESAJI OKUYORSANIZ SİZE İHTİYACIMIZ VAR"
Uluslararası haber ajansı Reuters'ta yer alan habere göre, yenilenen Beyaz Saray internet sitesinin HTML kodlarında gizlenmiş bir iş ilanı bulundu. Beyaz Saray'ın yeni internet içerisindeki kodlara gizlenmiş ve bunu bulabilecek kadar arayan kişiler için olan notta, "Eğer bu mesajı okuyorsanız size ihtiyacımız var" mesajı verildi.
TEKNOLOJİ SİTELERİNİN KULLANDIĞI BİR YÖNTEM
Bu tarz ince ilanlar, özellikle internet sitelerin kodlarına girip bir açık aramayı seven tecrübeli kişilerin saptanması için teknoloji şirketleri tarafından başvurulan bir yöntem.