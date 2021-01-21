Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İspanya'nın başkenti Madrid'deki patlamada ölü sayısı 3’e çıktı

'nın başkenti 'deki patlamada ölü sayısı 3’e çıktı

’nın başkenti ’de bir apartman binasında dün meydana gelen şiddetli patlamada ölü sayısının 3’e çıktığı açıklandı. Yetkililer, yaralanan 8 kişinin durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

DHA
Giriş Tarihi: 21.1.2021 10:25 ABONE OL
İspanya'nın başkenti Madrid'deki patlamada ölü sayısı 3’e çıktı

Madrid'de, Toledo Caddesi'ndeki bir apartmanın üst katlarında dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen patlamada ölü sayısı 3'e çıktı. Okula ve huzurevine yakın bir noktada yaşanan patlamanın nedeninin henüz araştırma aşamasında olduğu belirtildi. Polis, patlamada binanın en üstteki 4 katının büyük hasar gördüğünü vurgulayarak enkazın çevreye tehlike arz ettiğini belirtti.

Madrid Belediye Başkanı José Luis Martínez-Almeida, olay yerinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. José Luis Martínez-Almeida, henüz araştırmanın sonuçlanmadığını ama patlamanın binanın gaz borularından kaynaklandığına işaret ettiğini söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İspanya'nın başkenti Madrid'deki patlamada ölü sayısı 3’e çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA