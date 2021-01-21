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Mutasyon tür 60 ülkede görüldü

Giriş Tarihi: 21.1.2021 ABONE OL
Mutasyon tür 60 ülkede görüldü
Dünya genelinde sağlığına kavuşanların sayısı 69 milyonu geçti. Vaka sayısı 97 milyona dayandı.
DSÖ: İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon 60 ülkede tespit edildi.
ALMANYA: Kısıtlamalar 14 Şubat'a uzatıldı. Pfizer-BioNTech aşısının, daha bulaşıcı mutasyona karşı etkili olduğu açıklandı.
KKTC: Son 24 saatte 23 yeni vaka daha kaydedildi.
JAPONYA: Kovid-19'dan günlük can kaybı ilk kez 100'ü geçen Japonya'da Başbakan "gençlerin bilinçsizliğinden" yakındı.
İTALYA: 603 ölüm daha.
PORTEKİZ: Günlük can kaybı ilk kez 200'ü geçti.
İNGİLTERE: En yüksek ölüm: Bin 610 kişi hayatını kaybetti.
FRANSA: 373 kişi daha hayatını kaybetti, 23 bin 608 yeni vaka var.
ÇİN: Son 24 saatte, 103 yeni vaka tespit edildi. Vakaların artmasıyla 4 bin kişilik Kovid karantina kampı kuruldu.
HİNDİSTAN: 13 bin 823 yeni vakaya rastlandı, 162 kişi daha öldü.
GÜNEY KORE: 404 yeni vaka tespit edildi, 17 kişi daha öldü.
BULGARİSTAN: Kovid-19'a yakalanan bir annenin yeni doğan bebeğinin, anne rahmindeyken antikor geliştirdiği ortaya çıktı.

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Mutasyon tür 60 ülkede görüldü
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