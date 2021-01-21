Savaş suçlusu Hafter yargılanıyor

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter, işlediği savaş suçlarından dolayı yargılanıyor. Trablus'un yaklaşık 100 km güneydoğusundaki Terhune kentindeki toplu mezarlardan sorumlu tutulan Hafter; işkence, adam kaçırma, keyfi infaz gibi çeşitli savaş ve insanlık suçlarıyla karşı karşıya. Hafter hakkında ikisi ABD'de ve biri İngiltere'de olmak üzere şu an için üç ayrı dava bulunuyor. Açılan davaları ilk önce görmezden gelen Halife Hafter, sonra kendini savunması için avukatlar tutmuş ve Devlet Başkanı muamelesi görmesi gerektiği için kovuşturmaya karşı diplomatik dokunulmazlığı olduğunu iddia etmişti. Toplu mezarların sorumlusu darbeci Hafter hakkında açılan davalara ilişkin bir açıklama yapan Libyalı Amerikalılar Birliği Başkanı Essam Amiash, "Hafter'in savaş ve insanlık suçlarında derin bir geçmişi var. Bu suçlar Hafter'i cezaevine koymalı. Libya'nın geleceğinde yer almayacak" ifadelerini kullanmıştı.

"DOKUNULMAZLIK REDDEDİLDİ"



Öte yandan darbeci Hafter'e ABD'nin dokunulmazlık vermeyi ret edildiği öğrenildi. ABD yasalarına göre Hafter'in yasal olarak Libya Devlet Başkanı olmadığı, Libya Temsilciler Meclisi'ne bağlı olduğu, bu nedenle egemen dokunulmazlık talep edemeyeceği belirtildi. Tobruk Temsilciler Başkanı Akile Salih, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın dokunulmazlık vermeyi reddetmesinin ardından Hafter işlediği savaş suçları ile yargının eline düşecek" dedi.

AİLELER SUÇLULARI İSTİYOR



Öte yandan Libya'nın Terhune kentinde çok sayıda aile, yakınlarının kaçırılması veya ölümünden sorumlu tuttukları Halife Hafter yanlısı Kani ailesi bireylerinin bulunması için gösteri düzenledi. Terhune kentinde yaşayan aileler, bulunan toplu mezarlardan sorumlu tutulan ve Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki Bingazi kentine kaçan milislerin teslim edilmelerini istedi. Aileler, ülkenin ikinci büyük kenti ve doğudaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter kontrolündeki Bingazi halkına, Kani ailesi bireylerini kentte barındırmamaları çağrısında bulundu. Terhune'deki toplu mezarlardan şimdiye kadar 109 ceset çıkarılırken, kimlikleri tespit edilen cesetler ailelere teslim edildi.