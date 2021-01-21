Son Dakika: Clinton, Bush ve Obama’dan Trump’a sert mesaj! 'Biden’ın yanındayız…'

Dünya, devir teslim töreninin ardından ABD başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden'ı konuşuyor.
Dün gerçekleşen törenin ardından ABD'nin 46. Başkanı olan Biden, kendisine yönelik destekleri artırıyor.
TÖRENE KATILMAYAN TRUMP'A TEPKİ BÜYÜK
Biden'ın galibiyetini kabul etmek istemeyen ve son ana kadar başkanlık görevini devretmekten kaçınan ABD eski başkanı Donald Trump, koltuğunu devrettiği Biden'la yan yana gelmemek için yemin törenine katılmadı. Dün yapılacak yemin törenine saatler kala Beyaz Saray'ı terk ederek Florida'ya giden Trump'ın bu hareketi eleştirileri de beraberinde getirdi.
ABD'de yüzlerce yıllık bir gelenek olan eski başkanın yeni başkana görevi teslim etmesi, Trump tarafından yerine getirilmedi. Trump'ın bu hareketinin düşmanca ve ayrılıkçı olduğu konuşulurken eski ABD başkanları, Trump'ın yapmadığını yaptı.
ESKİ BAŞKANLARDAN TEBRİK VİDEOSU
ABD eski başkanları Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama, Joe Biden'ın yemin etmesinin hemen ardından yayınladıkları ortak videoda, Biden'ın zaferini kutladı. Trump'ın geleneği bozduğunu söyleyen eski başkanlar, fikri ve partisi ne olursa olsun göreve gelen isimlerin saygıyı hak ettiğini söyledi.
Eski ABD Başkanları; Bush, Clinton ve Obama'dan flaş Joe Biden - Kamala Harris açıklaması | Video
Amerikan halkını birlik ve beraberliğe teşvik eden Clinton, Bush ve Obama, Biden'a sonsuz desteklerini iletti.
AMERİKAN HALKINA BİRLİK OLUN MESAJI
Kendisinin başkanlık döneminde yardımcılığını yapmış olan Biden'la gurur duyduğunu söyleyen Obama, "Sadece aynı fikirde olduğumuz değil, fikir ayrılıkları yaşadığımız insanları da dinlemeliyiz. Kendi yemin törenimden aklımda kalan en önemli anılar, Başkan Bush'un bana ve eşi Laura Bush'un eşim Michelle'e gösterdiği zarafet ve cömertlikleri oldu. Ve bu bana, şiddetli fikir ayrılıkları yaşasak bile ortak bir insanlık durumunda buluşabileceğimizi gösterdi. Amerikalılar olarak bizi ayrıştıran şeylerden çok daha fazla bizi birleştiren şey var." ifadelerini kullandı.
"TANRI SENİ KORUSUN"
Bill Clinton, "Burada olduğunuz için çok mutluyum, Biden'a iyi dileklerimi iletiyorum. Bugün bizim için konuştunuz ve artık bizi siz yöneteceksiniz. Ve biz de sizinle yürümeye hazırız. İyi şanslar, Tanrı sizi korusun." sözleriyle Biden'ın başkanlığını kutladı.
Cumhuriyetçi isim George Bush ise, yaptığı konuşmada, "Amerika harika kalplere sahip cömert insanların olduğu bir ülke. Üçümüz de bu insanlara başkanlık yaptığımız için çok şanslıyız. Sayın Başkan, başarınızı destekliyorum, sizin başarınız ülkemizin başarısıdır. Tanrı sizi korusun." Yorumunda bulundu.