Son Dakika: Clinton, Bush ve Obama’dan Trump’a sert mesaj! 'Biden’ın yanındayız…'

Dünya, devir teslim töreninin ardından ABD başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden'ı konuşuyor.

Dün gerçekleşen törenin ardından ABD'nin 46. Başkanı olan Biden, kendisine yönelik destekleri artırıyor.

TÖRENE KATILMAYAN TRUMP'A TEPKİ BÜYÜK

Biden'ın galibiyetini kabul etmek istemeyen ve son ana kadar başkanlık görevini devretmekten kaçınan ABD eski başkanı Donald Trump, koltuğunu devrettiği Biden'la yan yana gelmemek için yemin törenine katılmadı. Dün yapılacak yemin törenine saatler kala Beyaz Saray'ı terk ederek Florida'ya giden Trump'ın bu hareketi eleştirileri de beraberinde getirdi.

ABD'de yüzlerce yıllık bir gelenek olan eski başkanın yeni başkana görevi teslim etmesi, Trump tarafından yerine getirilmedi. Trump'ın bu hareketinin düşmanca ve ayrılıkçı olduğu konuşulurken eski ABD başkanları, Trump'ın yapmadığını yaptı.