Son dakika: Covid-19 aşısı hakkında çarpıcı sonuç! Bağışıklık süresi netleşti

MUTASYON AŞIYI HİÇBİR ŞEKİLDE ETKİLEMİYOR

Bu durumun aşılanan herkes için geçerli olduğuna vurgu yapan Logunov, "Virüs daha çok adaptasyon yönünde gelişiyor, insan popülasyonunda daha hızlı yayılıyor, bu durum aşının etkinliğini hiçbir şekilde etkilemiyor. Gamaleya Merkezi'nde ve genel olarak Rusya'da birçok suş öne çıkıyor. Şu ana kadar aşı sonucunda, başlangıçtaki Vuhan varyantından daha kötü bir şekilde etkisiz hale gelen tek bir suşa bile rastlamadık" dedi.