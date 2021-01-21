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haberi | 'ta patlama: Ölü ve yaralılar var...

Operasyonlar Komutanlığı, kentin merkezinde patlama meydana geldiğini açıkladı. Gelen bilgilerine göre; intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 21.1.2021 11:11 Son Güncelleme: 21.1.2021 12:15 ABONE OL
Son dakika haberi | Bağdat'ta patlama: Ölü ve yaralılar var...

Son dakika haberi: Irak hükümetine bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tayaran Meydanı'nda intihar saldırısı neticesinde patlama yaşandı.

Son dakika | Bağdat'ta patlama: Ölü ve yaralılar var... | Video

2 PATLAMA GERÇEKLEŞTİ

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yer alan el-Tayaran Meydanı'ndaki bir halk pazarında intihar saldırısı gerçekleştirildi. Kalabalığa giren intihar bombacısının kendini patlattığı aktarıldı. Kısa süre sonra olay yerinde 2. patlamanın gerçekleştirildiği belirtildi. İlk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Son dakika | Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama! Olay yerinden canlı yayın... Ölü ve yaralılar var... | Video

Eylemi henüz herhangi bir grup üstlenmedi. Yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğu kaydedildi. Yetkililer, ölü ve yaralı sayısında artış olabileceğini ifade etti.

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Son dakika haberi | Bağdat'ta patlama: Ölü ve yaralılar var...
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