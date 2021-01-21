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haberi: 'da 7.1 büyüklüğünde !

haberi: 'da Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

AA
Giriş Tarihi: 21.1.2021 15:47 Son Güncelleme: 21.1.2021 16:03 ABONE OL
Son dakika haberi: Endonezya'da 7.1 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin kuzeyindeki Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 134 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, yerin 154 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

BMKG, 7,1 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami alarmı vermezken, depremde ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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Son dakika haberi: Endonezya'da 7.1 büyüklüğünde deprem!
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