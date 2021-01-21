İngiltere, şiddetli fırtına ve selle günlük hayatı tehlikeye atan Christoph fırtınasına teslim olmuş durumda.

Manchester kentinin güneyini etkisi altına alan ve yaşanan sel nedeniyle binlerce evin tehlike altına girmesine sebep olan Christoph fırtınası, günlük hayata verdiği zararın ardından şimdi de koronavirüs aşılarına vermek üzere olduğu zararla gündemde.

TAHLİYELER BAŞLADI

Yetkililerin, Manchester'ın Didsbury ve Chorlton yaklaşık 2 bin evin selden etkilendiğini belirtmesinin ardından 190 fazla noktada da sel uyarısı yapıldı. Tehlikeli bölgelerde bulunan vatandaşların tahliyelerine ilişkin açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, vatandaşların koronavirüs salgınına karşı önlemlerin tam olduğu tesislere yöneltileceğini söyledi.

KORONAVİRÜS AŞILARI TEHLİKEDE

Sel tehlikesi devam ederken, koronavirüs aşısı yokluğu çeken ülkeyi korkutan bir uyarı geldi. Kuzey Galler'de bulunan sele teslim olmuş Wrexham Aşı Üretim tesisi binası içindeki koronavirüs aşıları kurtarılmaya çalışılıyor.

Binayı kurtarmak için sele karşı olukların açıldığı binada stoklanan Oxford Üniversitesi AstraZeneca aşıları, acil durum ekipleri tarafından binadan çıkarılıyor.

Yeni tip koronavirüs salgınının en kötü vurduğu ülkelerden olan İngiltere'de eş zamanlı olarak aşı krizi de yaşanıyor. Pzifer-BionTech'in üretim hacmini artırmak amacıyla aşı tedariğini azaltacağını açıklaması, salgının pençesindeki ülkede endişeye yol açmıştı.