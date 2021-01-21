ABD'den son dakika haberleri: Joe Biden yemin ederek 46. ABD Başkanı oldu!

İŞTE JOE BİDEN'IN İLK SÖZLERİ:

Değerli konuklar, ABD vatandaşları, bugün ABD'nin günü, tarihe geçecek bir gün. ABD yıllardır her zaman bir potada sınanmıştır ve bu sınamaların üstesinden gelmiştir. Bugün de demokrasinin zaferini görüyoruz. Halkın iradesi dinlenmiş ve demokrasinin bir kez daha değerli olduğu görülmüştür. Bugün dostlarım, demokrasi kazanmıştır. Biz ulus olarak birleştik, barışçıl yetki transferini yüzyıllardır yaptığımız gibi başardık. Her iki partiden seleflerime teşekkür etmek istiyorum. Anayasamızın dayanıklılığının ne kadar güçlü olduğunun farkındayım. Başkan Carter da bunun farkında. Kendisiyle telefonda görüştüm. Yaptığı hizmetlerden dolayı selamlıyorum. İlk kez Bush'un ettiği yemini ettim. ABD'nin hikayesi birey olarak bağlı değildir. Bu hepimizin hikayesidir. Bu çok büyük bir ulus. Biz iyi insanlarız. Savaşta ve barışta o kadar çok ilerleme sağladık ki. Ama yine de ilerlememiz gereken çok yol var.

TÜM ABD'LİLERİN BANA KATILMASINI BEKLiYORUM

Tamir etmemiz gereken çok fazla şey var. Tarihimizde birçok dönem bu kadar zor değildi. Belki de tarihimizin en zor dönemini yaşıyoruz. Virüs gizlice can almaya devam ediyor. 1. ve 2. dünya savaşlarına göre belki de daha fazla insan hayatını kaybetti. Bu adalet arayışı artık geriye atılmayacak. Hayatta kalma çığlığı gelirken artık dünyanın daha da erlemeyeceğini gördük bazı şeylerin. Bir demokraside en zor olan şeye, yani birliğe ihtiyacımız var. Ben de tüm ruhumla burayım. ABD'yi birleştirmek için tüm ABD'lilerden bana katılmasını istiyorum. Sağlık hizmetlerini hepimiz için ücretsiz hale getirip, adaletsizliği ortadan kaldırıp ABD'yi yeniden barışın birleştirici gücü yapabiliriz. Sürekli devam eden bu savaşta galibiyet garanti değildir. Dünya savaşlarında, 11 Eylül'de, bütün mücadelelerimizde iyilik kazanmıştır.

Anlaşmazlık birlikteliği bozmamalı. Ve size söz veriyorum. Bütün Amerikalılar için, herkes için başkan olacağım. Ve söz veriyorum, bana oy verenler kadar oy vermeyenler için de mücadele edeceğim.

Yüzyıllar önce Aziz Augustinus demişti ki, "İnsanlar sevgilerini adadıkları ortak objelerle belirlenir." Bizim ortak olarak sevdiklerimiz fırsat, özgürlük, saygı, onur ve gerçek. Son günler bize çok önemli bir ders öğretti; gerçekler ve yalanlar var. Yalanlar güç için ve kâr için söyleniyor. Yalanları yenmeye davet ediyorum sizi.