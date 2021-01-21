ABD'den son dakika haberleri: Joe Biden yemin ederek 46. ABD Başkanı oldu!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek tansiyonlu seçimlerin ardından 46. Başkan olarak seçilen Joe Biden yeminini etti.
Donald Trump ile girdiği başkanlık yarışından galip ayrılarak ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, yemin törenini gerçekleştirmek üzere Kongre binasına sırayla geldi.
ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden 3 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından bugün görevi resmen devraldı. Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada Biden, yardımcısı Kamala Harris ile birlikte yemin töreni öncesi St. Matthew the Apostle Kilisesi'ne ziyarette bulundu. Kilise ziyaretinin ardından Biden ve Harris, yemin törenini gerçekleştirmek üzere Kongre binasına geldi. Biden ve Harris'in gelişiyle yemin töreni seremonisi başladı.
İşte dakika dakika ABD'den detaylar...
BİDEN, ABD BAŞKANLARI İÇİN AÇILAN "POTUS" TWİTTER HESABINDAN İLK MESAJINI PAYLAŞTI:
ABD Başkanı Joe Biden, ABD başkanlık makamına ait "POTUS" kullanıcı isimli Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Karşı karşıya kaldığımız krizleri çözmek için boşa harcayacak zamanımız yok." mesajını verdi.
Bugün yemin ederek ABD'nin 46'ncı Başkanı olan Biden, sosyal medyadan da ilk resmi paylaşımını yaptı.
ABD Başkanlarına ayrılan "POTUS" kullanıcı adlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Biden,"Karşı karşıya kaldığımız krizleri çözmek için boşa harcayacak zamanımız yok. Bu nedenle de bugün buradayım. Oval Ofis'e cesur adımlar atmak ve Amerikalı ailelerin ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamak için gideceğim." ifadesine yer verdi.
SON DAKİKA: JOE BİDEN YEMİN ETTİ!
Son dakika... Joe Biden yeminini gerçekleştirdi.
Biden, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı ABD Kongresinde, Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda 1893 yılından beri ailesinde olan İncil'e el basarak yemin etti.
50 yıllık siyasi kariyeri boyunca senatör ve başkan yardımcılığında yemin etmek için de aynı İncil'i kullanan Biden, eski başkan John F. Kennedy'den sonra ABD'nin ikinci Katolik başkanı oldu.
İŞTE JOE BİDEN'IN İLK SÖZLERİ:
Değerli konuklar, ABD vatandaşları, bugün ABD'nin günü, tarihe geçecek bir gün. ABD yıllardır her zaman bir potada sınanmıştır ve bu sınamaların üstesinden gelmiştir. Bugün de demokrasinin zaferini görüyoruz. Halkın iradesi dinlenmiş ve demokrasinin bir kez daha değerli olduğu görülmüştür. Bugün dostlarım, demokrasi kazanmıştır. Biz ulus olarak birleştik, barışçıl yetki transferini yüzyıllardır yaptığımız gibi başardık. Her iki partiden seleflerime teşekkür etmek istiyorum. Anayasamızın dayanıklılığının ne kadar güçlü olduğunun farkındayım. Başkan Carter da bunun farkında. Kendisiyle telefonda görüştüm. Yaptığı hizmetlerden dolayı selamlıyorum. İlk kez Bush'un ettiği yemini ettim. ABD'nin hikayesi birey olarak bağlı değildir. Bu hepimizin hikayesidir. Bu çok büyük bir ulus. Biz iyi insanlarız. Savaşta ve barışta o kadar çok ilerleme sağladık ki. Ama yine de ilerlememiz gereken çok yol var.
TÜM ABD'LİLERİN BANA KATILMASINI BEKLiYORUM
Tamir etmemiz gereken çok fazla şey var. Tarihimizde birçok dönem bu kadar zor değildi. Belki de tarihimizin en zor dönemini yaşıyoruz. Virüs gizlice can almaya devam ediyor. 1. ve 2. dünya savaşlarına göre belki de daha fazla insan hayatını kaybetti. Bu adalet arayışı artık geriye atılmayacak. Hayatta kalma çığlığı gelirken artık dünyanın daha da erlemeyeceğini gördük bazı şeylerin. Bir demokraside en zor olan şeye, yani birliğe ihtiyacımız var. Ben de tüm ruhumla burayım. ABD'yi birleştirmek için tüm ABD'lilerden bana katılmasını istiyorum. Sağlık hizmetlerini hepimiz için ücretsiz hale getirip, adaletsizliği ortadan kaldırıp ABD'yi yeniden barışın birleştirici gücü yapabiliriz. Sürekli devam eden bu savaşta galibiyet garanti değildir. Dünya savaşlarında, 11 Eylül'de, bütün mücadelelerimizde iyilik kazanmıştır.
Anlaşmazlık birlikteliği bozmamalı. Ve size söz veriyorum. Bütün Amerikalılar için, herkes için başkan olacağım. Ve söz veriyorum, bana oy verenler kadar oy vermeyenler için de mücadele edeceğim.
Yüzyıllar önce Aziz Augustinus demişti ki, "İnsanlar sevgilerini adadıkları ortak objelerle belirlenir." Bizim ortak olarak sevdiklerimiz fırsat, özgürlük, saygı, onur ve gerçek. Son günler bize çok önemli bir ders öğretti; gerçekler ve yalanlar var. Yalanlar güç için ve kâr için söyleniyor. Yalanları yenmeye davet ediyorum sizi.
'MESAJIM SINIRIMIZ DIŞINDAKİLERE!'
Amerikalı yurttaşlarımızın çoğu geleceğe endişeyle bakıyor. Ama bunun cevabı geriye çekilmek değil, güvensizlik değil, size benzemeyenlere güvensizce yaklaşmak değil. Bu savaşı bitirmeliyiz. Kalbimizi açarsak bunu yapabiliriz. Ve tolerans gösterirsek. Ve bir an için birbirimizi dinlemeliyiz. Çünkü hayatla ilgili şunu söyleyeyim size: Kaderin size ne vereceğini seçemezsiniz. Bazen yardıma ihtiyacınız olur, bazı günler yardım etmeniz gerekir. Böyle olursak ülkemiz çok daha güçlenecek, daha refahlı olacak. Hala fikir ayrıılığı olabilir. Amerika halkı, gelecek için, dayanmak için size ihtiyacımız olacak. Belki de en ölümcül dönemine giriyoruz salgının.
Siyaseti bir kenara bırakmalı ve bu salgını karşılamayız tek bir ulus olarak. Bütün meslektaşlarım burada, dünya bizi izliyor, hepimizi izliyor.
Mesajım bu sınırlarımızın ötesindekilere: ABD sınandı ve daha da güçlü atlattık bu sınamayı. İttifaklarımız tamir edeceğiz, dünyayla tekrar iletişim haline geçeceğiz. Sadece gücümüzün örneğiyle değil, örneğimizin de gücüyle yöneteceğiz.
Çok güçlü bir ortak olacağız barış için, ilerleme ve güvenlik için. Başkan olarak yapacağım ilk şey, size bana katılmayı önermek olacak.
Son Dakika: ABD’nin 46’ıncı Başkanı Joe Biden yemin etti | Video
19:40 KAMALA HARRİS YEMİN ETTİ
ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı seçilerek tarihe geçen Kamala Harris, Washington'da düzenlenen törende yemin ederek görevine başladı.
19:25 YEMİN TÖRENİ BAŞLADI
Senatör Amy Klobuchar, Joe Biden'ın yemin töreni toplantısını başlattı.
Son Dakika: ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris yemin etti | Video
18:50: HARRIS'E EŞLİK EDEN KAHRAMAN
6 Ocak'taki kanlı Kongre baskınında Trump yanlısı güruhu Senato odalarından uzaklaştırdığı için "kahraman" olarak görülen polis memuru Eugene Goodman, yemin töreni sırasında Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e eşlik ediyor.
18.45: BIDEN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI
Joe Biden, Twitter hesabından bir paylaşım daha yaptı. Yeni ABD lideri olmak için dakikalar sayan Biden, eşine yönelik "Seni seviyorum Jill ve önümüzdeki bu yolculukta benimle birlikte olduğun için daha müteşekkir olamazdım" ifadelerini kullandı.
18.35: ESKİ BAŞKANLAR TÖRENDE
Eski başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton ile eski 'first lady'ler Michele Obama ve Hilary Clinton, Joe Biden'in yemin törenine katılmak için Kongre binasına geldiler. Eski başkan George Bush ve eşi Laura Bush da törene katılacak. Biden, Obama yönetiminde başkan yardımcısı görevindeydi...
18.36 YÜKSEK MAHKEME BİNASI TAHLİYE EDİLDİ
ABD Yüksek Mahkemesi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.
18:25 BIDEN KONGRE BİNASINA GELDİ
Joe Biden, başkanlık yeminini edeceği Kongre binasına geldi. Biden'ın yanında yardımcısı Kamala Harris ve eşi Jill Biden da vardı.
18:20: WASHINGTON DC'DE BOMBA ALARMI
ABD'nin başkenti Washington DC'de yeni başkan Joe Biden'ın yemin töreni için dakikalar sayılırken, Yüksek Mahkeme bomba ihbarı üzerine boşaltıldı. CNN muhabiri Alex Marquardt, son dakikalarda Yüksek Mahkemede'deki Ulusal Muhafız birliklerinin sayısının artırıldığını doğruladı. ABD Yüksek Mahkemesi, ABD'nin 46'ncı Başkanı Joe Biden'ın yemin edeceği Kongre binasının karşısında bulunuyor.
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16.15: TRUMP BEYAZ SARAY'DAN AYRILDI
Bugün Türkiye saati ile (TSİ) 20.00 itibarıyla başkanlıktaki görev süresi sona erecek olan Donald Trump, Joe Biden'ın yemin töreninde yer almayacağını duyurmuştu. 3 Kasım seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla yenilgiyi bir türlü kabul etmeyen Trump, TSİ ile 16.15 sıralarında Beyaz Saray'dan helikopterle ayrılmıştı. Trump'ın Beyaz Saray'a son kez baktığı o anlarda Joe Biden ve eşi Jill, başkentteki bir kilisede düzenlenen ayine katılıyordu.
17.15: BIDEN'DAN SON MESAJ
ABD'nin yeni başkanı Biden, TSİ 17.15'te Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "Amerika'da yeni bir gün" mesajı verdi.
200 BİN ABD BAYRAĞI YERLEŞTİRİLDİ
ABD'de 400 bin kişinin ölümüne yol açan Covid-19 salgını yemin töreninin formatının değiştirilmesine yol açtı. Normal koşullarda, yüz binlerce kişi yemin töreni kutlamalarına katılmak ve tarihi devir teslime tanık olmak üzere başkent Washington'a gelirken, bu kez yalnızca 2 bin kişi törenlere katılacak. Töreni izlemek üzere parkta bulunamayacak olanları temsil etmek üzere alana 200 bin ABD bayrağı yerleştirildi.