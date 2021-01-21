Son dakika: Merkel'den endişe veren koronavirüs mutasyonu açıklaması! Tehlikeye karşı böyle uyardı

Son dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Covid-19 mutasyonuna ilişkin korkutan açıklamalar geldi. Ülkedeki korona virüs ölümlerindeki artışı "Günlük ölü sayısı şok edici derecede yüksek" olarak değerlendiren Merkel, koronavirüs mutasyonlarına ilişkin tehlikeye dikkat çekti. İşte Merkel'in çarpıcı koronavirüs açıklaması...
TEHLİKEYE KARŞI UYARDI
Almanya Başbakanı Angela Merkel, korona virüs salgınının son durumuna ilişkin, "Günlük ölü sayısı şok edici derecede yüksek" dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de düzenlediği gerçekleştirdiği basın toplantısında korona virüs salgınının son durumuna yönelik açıklamalarda bulundu. Salgının zor aşamasında olduklarını belirten Merkel, "Tehlike bizim için daha somut hale gelene kadar beklememeliyiz. Günlük ölü sayısı şok edici derecede yüksek" dedi. Merkel, korona virüs mutasyonları hakkında büyük endişe duyduğunu, yeni virüs türlerinin yayılırsa salgınlarla mücadelede ilerlemenin tehlikede olacağı konusunda uyardı.
KISITLAMANIN UZATILMASINA KARAR VERİLDİ
Salgının uluslararası bir felaket olduğunu belirten Başbakan Merkel, "Önlem almasaydık, vaka sayıları çok daha yüksek seviyede olurdu. Üçüncü bir enfeksiyon dalgasını önlemek için çok geç kalabilirdik. Gelecekle ilgili endişelerimiz ve virüsün mutasyonunun hızla yayılmasını dikkate alarak eyalet başbakanlarıyla kısıtlamaların uzatılmasına karar verdik" diye konuştu.
"VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ YAŞANIYOR"
"Alınan önlemlerin karşılığını görmeye başladık" diyen Merkel, "Almanya'daki insanların haftalardır katlanmak zorunda kaldığı zorlu kesintilerin meyvesini vermeye başladığını gösteriyor ve temelde çabanın buna değdiğini gösteriyor. Vaka sayılarında düşüş yaşanıyor. Yoğun bakım servislerinde hasta sayılarında ciddi düşüş var" ifadelerini kullandı.
SINIR GEÇİŞLERİ...
Merkel, "Her şey bu yıl salgını kontrol altına alma ve nihayetinde üstesinden gelme hedefine hizmet ediyor. Diğer yandan artık aşılama çalışmaları devam ediyor. Bu akşam video konferans yöntemiyle AB üye ülkeleriyle ortak bir strateji geliştirerek hareket etmenin yollarını konuşacağız. Mutasyon konusunda İngiltere ile Güney Afrika ile seyahat konularını ele alacağız. Komşularla ilgili sınır geçişlerini konuşacağız" dedi.Mutasyon tür 60 ülkede görüldü