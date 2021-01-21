Son dakika: Merkel'den endişe veren koronavirüs mutasyonu açıklaması! Tehlikeye karşı böyle uyardı

SINIR GEÇİŞLERİ...

Merkel, "Her şey bu yıl salgını kontrol altına alma ve nihayetinde üstesinden gelme hedefine hizmet ediyor. Diğer yandan artık aşılama çalışmaları devam ediyor. Bu akşam video konferans yöntemiyle AB üye ülkeleriyle ortak bir strateji geliştirerek hareket etmenin yollarını konuşacağız. Mutasyon konusunda İngiltere ile Güney Afrika ile seyahat konularını ele alacağız. Komşularla ilgili sınır geçişlerini konuşacağız" dedi.

Mutasyon tür 60 ülkede görüldü