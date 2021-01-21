“Yunanistan’ın kararı Ege’yi etkilemez”

Yunanistan Parlamentosu, İyon Denizi'nde ülkenin karasularını 6 milden 12 mile çıkarılmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Başbakan Kiryakos Miçotakis, Girit'in doğusunda da karasularını genişletmeyi planladıklarını söyledi. Türkiye'den ise tepki gecikmedi. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Ege'de hayati çıkarları olduğunu hatırlatarak, "Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki tasarrufu Mora Yarımadası'nın güneyinde son ermektedir ve Ege Denizi'ni etkilememektedir. Karasularının tek taraflı olarak genişletilmemesi konusunda tutumumuz herkesin malumudur" değerlendirmesinde bulundu.