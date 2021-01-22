AB ile üst düzey temaslar başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü. Çavuşoğlu görüşme öncesinde yaptığı açıklamada "Türkiye- AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli. Bunun sürdürülebilir olması için somut adımlar gerekli" dedi. Çavuşoğlu, 2020'nin Türkiye-AB ilişkilerinde sorunlu bir yıl olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Aralık zirvesi ortak açıklamasından sonra daha pozitif bir atmosfer yaratmak için her iki taraftan da siyasi irade ortaya çıktı. Ayrıca ilişkilerin daha sağlıklı gelişmesi bakımından karşılıklı olumlu açıklamalar oldu. Daha iyi bir diyalog imkanı sağladık. O nedenle bugün Brüksel'deyim."Öte yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Çavuşoğlu, Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü Asya İşbirliği Diyaloğu'nun (AİD) çevrim içi düzenlenen 17. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü toplantıda, gelecek döneme yönelik iş birliği perspektiflerini içeren Ankara Bildirisi kabul edildi.