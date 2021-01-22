ABD’de Anthony Fauci’den Trump’a şok sözler! 'Onun için kolay olmalı…'

ABD'de değişen yönetim sonrası yeni başkan Joe Biden'ın yeni dönemde iyi işlere imza atacağına olan inanç, hükümetin önemli kadrolarında görev yapan isimler tarafından sık sık dile getiriliyor. Görev yaptığı süre boyunca yaptığı yorumlar ve ciddi olaylara karşı takındığı tavır nedeniyle eleştiri oklarının hedefine oturan ABD eski Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirilerse bitmek bilmiyor.
TRUMP KOVMAKLA TEHDİT EDİYORDU
Trump'ın arkasından şikayetlerini dile getiren son isim, olarak ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Antony Fauci oldu.
Koronavirüs salgının en sert vurduğu ülke olan ABD'de, salgının başladığı andan itibaren yaptığı ciddiyetsiz ve umursamaz yorumlarla gündem olan Trump'la sık sık fikir ayrılığı yaşamasıyla konu olan Fauci, artık Trump'a istediğini söylemekte serbest kaldı.
"TRUMP'IN BİLİMLE ALAKASI YOKTU"
Trump'ın bilip bilmeden konuştuğuna vurgu yapan ve tehlikeli olabilecek ilaç tavsiyelerinde bulunarak halkı yanlış yönlendiren Trump'ın kovamakla tehdit ederek dalga geçtiği isim Fauci, dün yaptığı konuşmada Trump'ın koronavirüs salgını karşısındaki tutumunun hiçbir zaman bilimsel gerçeklere dayanmadığını söyledi.
"BOŞ KONUŞTU" İMASI
"Geriye dönmek istemiyorum fakat yine de Trump'ın hidroksiklorokin ilacı gibi birçok konuda yaptığı yersiz yorum ve tavsiyeler hepimizin malumu. Aslında Trump'la sürekli, çatışan bir isim olmak hoşuma gitmiyordu. Ancak Trump, hiçbir zaman bilimsel gerçeklere dayanarak konuşmadı. Söyleyeceklerinin hiçbir şeye yol açmayacağını düşünerek konuşmak, Trump için oldukça kolay olmuştur." yorumunda bulunan Fauci, görevden ayrılan Trump'ın arkasından "boş konuştu" imasında bulundu.
BIDEN DÖNEMİNDE ÖNE ÇIKACAK
Biden döneminde fikirleriyle oldukça öne çıkacağa benzeyen isim, seçim kampanyası sürecinde de Biden tarafından sık sık övülüyordu. Trump'ın kovmakla tehdit ettiği isme her fırsatta sahip çıkan Biden, "Dr. Fauci gibi uzmanları gerçekten dinleyen bir başkana ihtiyacımız var" yorumunda bulunmuştu.