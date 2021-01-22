ABD’de Anthony Fauci’den Trump’a şok sözler! 'Onun için kolay olmalı…'

"TRUMP'IN BİLİMLE ALAKASI YOKTU"

Trump'ın bilip bilmeden konuştuğuna vurgu yapan ve tehlikeli olabilecek ilaç tavsiyelerinde bulunarak halkı yanlış yönlendiren Trump'ın kovamakla tehdit ederek dalga geçtiği isim Fauci, dün yaptığı konuşmada Trump'ın koronavirüs salgını karşısındaki tutumunun hiçbir zaman bilimsel gerçeklere dayanmadığını söyledi.

"BOŞ KONUŞTU" İMASI

"Geriye dönmek istemiyorum fakat yine de Trump'ın hidroksiklorokin ilacı gibi birçok konuda yaptığı yersiz yorum ve tavsiyeler hepimizin malumu. Aslında Trump'la sürekli, çatışan bir isim olmak hoşuma gitmiyordu. Ancak Trump, hiçbir zaman bilimsel gerçeklere dayanarak konuşmadı. Söyleyeceklerinin hiçbir şeye yol açmayacağını düşünerek konuşmak, Trump için oldukça kolay olmuştur." yorumunda bulunan Fauci, görevden ayrılan Trump'ın arkasından "boş konuştu" imasında bulundu.