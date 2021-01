Biden, Trump’ın izlerini siliyor

ABD Başkanı Joe Biden önceki gün yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine resmen başladı. 78 yaşındaki Biden, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz selefi Donald Trump döneminden kalma bir dizi konuda kararname imzaladı. İşte o kararlardan bazıları:

Maske zorunluluğu: İlk 100 günü boyunca maske zorunlu oldu.

Dünya Sağlık Örgütü: DSÖ'ye yeniden katılma talimatı verdi.

Paris İklim Anlaşması: 30 gün içinde ABD, küresel ısınmaya yol açan karbon emisyonlarının sınırlanmasına yönelik olan iklim anlaşmasına yeniden katılacak.

Çevre: Kuzey Kutbu Doğal Yaşamı Koruma Alanı'nda petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri için verilen izin geçici olarak durdurdu.

Göçmenler: Müslüman ülkelere getirilen seyahat yasaklarını kaldırdı.

Meksika Duvarı: Sınıra inşa edilen duvarın finansmanına kaynak sağlayacak deklarasyon iptal edildi.

Öğrenci kredileri: Eğitim Bakanlığı'na federal öğrenci kredilerine getirilen affı en azından 30 Eylül'e kadar uzatması talimatı verdi.

Son Dakika: ABD Başkanı Biden ilk kararnameyi imzaladı | Video

Biden'ın yemin ederek göreve başlamasının ardından, yeni Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de bir basın toplantısı düzenledi. Biden'ın 17 kararname imzalayarak, Trump dönemindeki birçok politikayı geri çevirdiğini anımsatan Psaki, eski yönetim döneminde bazı Müslüman ülkelere uygulanan seyahat kısıtlamasını "zenofobik" olarak nitelendirdi. Biden'ın yabancı ülke liderlerinden kiminle görüşeceği sorusu üzerine ise Psaki, "Biden, ilk yabancı lider ile görüşmesini Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile cuma günü gerçekleştirecek" ifadesini kullandı.







ÖNCELİK PANDEMİ

ABD'nin dış politikada etkin rol oynayacağını anlatan Psaki, "ABD küresel masaya geri dönüyor" dedi. Psaki, Biden'ın Kovid- 19 teşvik paketi için de etkin rol oynayacağına işaret ederek, "Biden'ın her sabah uyandığında ve her akşam uyuduğundaki önceliği, Kovid-19 pandemisini kontrol altına almaktır" diye konuştu.



ZOR GÜNLER KAPIDA

Dünya basınında Biden'ın başkanlık koltuğuna oturması "ABD'nin kurtuluşu" olarak yorumlandı. Uzmanlara göre ülkesinin 46'ncı başkanı olan Biden'ı çok zor günler bekliyor. CNN'deki analizde; ülke içerisinde Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında artan siyasi kutuplaşma, aşırı sağcıların yükselişine karşılık Antifa gibi radikal sol örgütlerin şiddete başvurması, şimdiye kadar 400 bin ABD'linin ölümüne neden olan Kovid-19 ile mücadele, Asya'da Çin'in yükselişi, küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkması beklenen kuraklık sorunları gibi bir dizi çok ciddi sorun Biden yönetimini bekliyor.







BİR ANDA ÜNLÜ OLDU

Biden'ın yemin töreninde okuduğu şiirle büyük övgü alan şair Amanda Gorman, bir gecede sosyal medyada yüz binlerce takipçi kazandı. 'The Hill We Climb' (Tırmandığımız Tepe) adlı şiirini okuduktan sonra 22 yaşındaki Gorman'ın Instagram'daki takipçi sayısı 20 binden 2,2 milyona, Twitter'daki takipçi sayısı da 90 binden 1,1 milyona çıktı.