Çevre aktivisti Greta Thunberg, Trump'a imalı sözlerle veda etti

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a imalı sözlerle veda etti.

2 sene önce Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nde söz alan Thunberg, sitem dolu sözlerle genç nesillerin yetişkinler tarafından ihanete uğradığını söylemişti. Bunun üzerine Trump, Twitter hesabından Thunberg'in söz konusu paylaşımını alaycı bir dille eleştirmiş ve "Parlak ve güzel bir geleceğe umutla bakan çok neşeli genç bir kıza benziyor" demişti.

İNTİKAMINI ALDI

Thunberg Trump'ın alaycı sözlerinin 'intikamını' Beyaz Saray'daki son gününde aldı. Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılırken el salladığı bir kareyi Twitter hesabında paylaşarak "Parlak ve güzel bir geleceğe umutla bakan çok neşeli yaşlı bir adama benziyor" notunu yazdı.