Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Görüntüler Trabzon'dan...

Trabzon'da 6 gün önce evde beynine pıhtı atması sonucu rahatsızlanan 68 yaşındaki Cemal Şentürk'ün sahibi olduğu köpeği Boncuk günlerce hastane kapısında bekledi. Hastaneden taburcu olduktan sonra eve giden Şentürk'ü, köpeği Boncuk bir an bile bırakmadı. Şentürk, evde nereye giderse köpeği Boncuk yanından ayrılmadı. Onunla oynuyor, sevgisini gösteriyor. Şentürk, "Boncuk ile 9 yıldır hiç ayrılmamıştık. Hasta olunca ve hastanede tedaviye gittiğim 6 gün sadece ondan ayrılmıştım. Taburcu olduktan sonra onunla eve geldik. Şimdi evde yanımdan hiç ayrılmıyor." dedi..
Trabzon'da sahibini 5 gündür hastane kapısında bekleyen köpek, dünya basınında | Video
"BONCUK BİZİM HERŞEYİMİZ"
Hastaneden dün taburcu olup evine köpeği ile birlikte gelen Cemal Şentürk(86),SABAHA konuştu: Şentürk," Eve geldikten sonra bir an bile yanımdan ayrılmadı. Arada bir kapıya çıkıp, tekrar yanıma geliyordu. Tuvalete gitsem peşimden geliyor. 4 çocuğum var, 5.ci çocuğumuz da Boncuk oldu. 9 yıldır yanımda, dili olmayan bir insan. Çocuklarım kadar değerli. Aç olduğunu gördüğümde ben uyuyamıyorum, onu yerdirmeden rahat olamıyorum. Boncuk sevildiğini anlıyor ve bize sevgisi gösteriyor. Onu 9 yıl önce sokakta buldum. Onu aracıma alıp eve getirdim. O günden buyana evimizin neşesi oldu.Bende onu hiç bırakmadım. O kadar vefalı ki, hastane kapısında beni 6 gün bekledi. Ona odamdan seslendiğimde sesimi duyunca ağlamaya başlamış. Onun gözyaşlarına kıyamam. O bizim herşeyimiz. Dedim ya sadece dili yok, konuşamıyor ama her şeyi anlıyor. Sürekli benimle oynamak istiyor. 6 gün ondan uzak kaldım, hep gözlerim onu aradı. Eve gelince hasretimizi giderdik. Çocuklarım, eşim ve komşularım da onu çok seviyor." dedi.
"BONCUK BİZİM 5. ÇOCUĞUMUZ"
Cemal Şentürk'ün eşi, Emine Şentürk (63) ise, boncuk bizim evladımız. Ne o bizden ayrılır, ne de biz ondan. Eşime çok bağlı. Eşim hastanedeyken evde duramıyordu. Kızım Aysel'in hastaneye gitmesini bekliyordu. Ve onunla hastaneye gidiyordu. Her şeyi anlıyor ama konuşamıyor. 4 çocuğum var, Boncuk ise 5'inci çocuğumuz oldu. Eşim hastaneden eve gelince onun yanından ayrılmadı. İhtiyaç için sokağa çıkıp, tekrar kapımızın önüne gelip kapının açılmasını bekledi. Eve girdiğinde eşimin üzerine atlayıp, onunla oynuyor. Evimizin neşesi boncuk." dedi.
ASLA VAZGEÇMEDİ
Cemal Şentürk tedaviye alınırken, sahibinin taşındığı ambulansı takip eden 'Boncuk' isimli köpek de hastanenin giriş kapısı önünde beklemeye başladı. Şentürk'ün yakınları tarafından eve götürülen sevimli köpek, her defasında yeniden hastaneye döndü. Sevimli köpek, hastane personeli ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Sağlık durumu iyiye giden Şentürk'ün, tekerlekli sandalyeyle aşağı inip, bekleyişini sürdüren ve hastane çalışanlarınca beslenen köpeğiyle buluşması, duygusal anlara sahne oldu. Cemal Şentürk, 6'ncı günde tedavisinin ardından taburcu olup evine döndü.
DÜNYA BASININDA GENİŞ YER BULDU
Boncuk'un sahibinin tedavi gördüğü özel hastanenin giriş kapısı önünde 5 gün boyunca beklemesi, dünya basınında da geniş yer buldu. Avrupa ve ABD medyası, DHA'nın servis ettiği haberi okurlarına manşetlerden duyurdu.
ABD'nin köklü gazetelerinden The Washington Post, 'Köpek sahibini günlerdir Türk hastanesinin önünde bekliyor' başlığı ile haberi okurlarına aktardı. New York Daily News de haberi, 'Köpek günlerdir hastanenin önünde sahibi için bekliyor" başlığı ile duyurdu. ABD merkezli haber ajansı Associated Pres de haberi servis eden medya kuruluşları arasında yer aldı. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian ise haberi "Sabırlı köpek sahibini günlerce hastanenin dışında bekledi" başlığını attı.Böyle vefa görülmedi! Hastanede yatan sahibini kapıda...