Evlat nöbetindeki babadan HDP'li vekile sert tepki: Zafer işaretini çok seviyorsa Kandil'e gitsin

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan aileler kendilerine zafer işaret yapan HDP'li vekile tepki gösterdi. A Haber ekranlarına konuşan acılı bir baba, "Bunlar zaten Kürt'ün temsilcisi değil ki. Biz sonuna kadar burada eylemimizi sürdüreceğiz" dedi.

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ DİNLEMEDİLER

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda dün düzenlenen programa katılan Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Garo Paylan, Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ve İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, parti binasında çıkarken, evlat nöbetindeki aileler seslerini duyurmak istedi. Ailelerin "Evladımız nerede?" sorusuna yanıt vermeyen HDP'li milletvekillerinden Erol Katırcıoğlu'nun, zafer işareti yapmasıyla gergin anlar yaşandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tüm bu gelişmelerin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, zafer işareti yapan HDP'li Erol Katırcıoğlu hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. soruşturma başlattı.

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABADAN SERT TEPKİ

Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan bir baba, zafer işareti yapan HDP'li Katırcıoğlu'na sert tepki gösterdi. A Haber ekranlarına konuşan acılı baba, "Kendi Kürt halkından kaçan, kendi Kürt halkına açıklama yapamayan milletvekilinden ne bekleyeceksin. Bize zafer işareti yapıyor. Zafer işaretini çok seviyorsa Kandil'e gitsin. Bunlar zaten Kürt'ün temsilcisi değil ki. 14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderiyorsunuz. Bir de utanmadan zafer işareti yapıyorsunuz. Biraz ellerini vicdanlarına koysunlar. Biz sonuna kadar burada eylemimizi sürdüreceğiz. Ya çocuklarımız geri dönecek ya da biz de burada öleceğiz" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da 'Evlat Nöbeti'ndeki ailelerden kendilerine zafer işareti yapan HDP'li vekile tepki | Video