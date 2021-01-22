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Fransa’ya soruşturma çağrısı

Giriş Tarihi: 22.1.2021 ABONE OL
Fransa’ya soruşturma çağrısı
İNSAN Hakları İzleme Örgütü (HRW), Fransa'nın Barkhane Operasyonuna bağlı güçlerin Mali'de sivillerin yaşamını yitirdiği belirtilen hava saldırısına ilişkin tarafsız soruşturma çağrısı yaptı. 3 Ocak'ta düğünü hedef alan hava saldırısında 100 sivilin öldüğü iddia edilmişti. Öte yandan Fransa, sömürge dönemi uygulamalarından dolayı Cezayir'den özür dilenmeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin geçmişiyle yüzleşmesi gerektiğini savundu, bir özür dilemenin söz konusu olmayacağını kaydetti.
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Fransa’ya soruşturma çağrısı
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