Fransız Senato’sunda skandal tasarı! Cinsel ilişkide rıza yaşı…

Fransız Senatosu, oldukça tartışılan bir başlıkla gündeme geldi.

Son zamanlarda ülkede çok tartışılan küçüklere yönelik taciz vakalarının artmasının ardından yeniden gündeme gelen cinsel suçlara ilişkin reform kapsamında, olay yaratan bir madde yer aldı.

RIZA TESPİTİ KALKIYOR

Senato'da Perşembe günü yapılan oturumda oy birliğiyle kabul edilen yeni yasa tasarısına göre reşit olmayanla cinsel ilişkinin tespit edilmesi süresi uzatılacak. Bu maddeyle, cinsel tacizin ifşa edilmesindeki gecikmelerin, suçun tespitine engel olmaması amaçlanıyor.

Fransız yasasına göre şu an 15 olarak belirlenmiş olan rıza yaşı, bu yaş altındaki cinsel ilişkileri sorgulama yapmaksızın tecavüz olarak belirlemeyi reddediyor. Bu sınırın altındaki cinsel ilişki vakalarında "rıza tespiti"nin yapıldığı ülkede, dün sunulan yasa tasarısıyla bu madde de değişecek. Buna göre yasal sınırın altında kalan vakalar, doğrudan ceza isteğiyle değerlendirilecek.

YENİ RIZA YAŞI 13 OLACAK

Merkeziyetçi isim Annick Billon tarafından sunulan tasarıda, cinsel ilişkide rıza yaşının 13 olması öngörülüyor. Yeni tasarıya göre bu yaş eşiğinin altındaki çocuklar, artık bir yetişkinle cinsel ilişkiye rıza göstermediklerini ispat etmek zorunda kalmayacak.

Ancak 13 olarak gösterilen yeni sınır, çocuk koruma dernekleri tarafından yetersiz bulunarak tepkiyle karşılandı. Tasarıyı gündeme getiren isim Billon, bu sınırı belirlemesinde medeni kanunu örnek gösteriyor. Medeni kanuna göre, 13 yaşında bir çocuk, evlat edinilmesi ve adını değiştirebilmesi konularında rıza gösterebiliyor. Ancak bu rızanın cinsel ilişkiyi de kapsaması, Fransız gündeminde de oldukça tartışılıyor.