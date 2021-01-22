Görev süresi sona eren Trump ile ilgili kritik gelişme! Azil süreci...

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin de yaralandığı olayda, Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı Trump'a yönelik azil maddesinin bu hafta Senato'ya geleceği ifade edildi. MSNBC televizyonuna konuşan Senato'daki Demokratlar'ın iki numarası Dick Durbin, azil maddesinin "bir iki gün içinde" gönderilmesini beklediğini söyledi. Senatör Durbin, Demokratlar'ın çok yoğun bir takvimin arasına azil yargılamasını nasıl alacakları konusunda bir karar vermesi gerekeceğini ancak bunun bir öncelik olduğunu ifade etti.